Ultimo appuntamento settimanale con il daytime di Amici 23 prima della messa in onda della puntata del serale, proprio oggi, venerdì 19 aprile 2024, su Canale 5. E’ questione di ore e vedremo finalmente come andrà a finire tra Sarah e Lil Jolie, chi tra le due sarà eliminata. E non solo chiaramente, dopo le tre manche ci sarà infatti un nuovo ballottaggio. Ma intanto che cosa successo in casetta tra i ragazzi? Saranno arrivate nuove reaction? Magari nuovi scherzi? O guanti di sfida per gli allievi? Approfondimenti sui loro rapporti? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, i sogni dei ragazzi sulle stelle

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio è iniziata con una convocazione in studio per i ragazzi. Per loro una bellissima sorpresa. Sulle gradinate erano presenti dei cuscini ed un tabellone con delle stelle. I ragazzi hanno dovuto scrivere un desiderio in forma anonima su una stella, per poi provare ad indovinare i desideri degli altri ragazzi.

Mida ha pescato il sogno di poter riuscire ad arrivare sempre alle persone ed essere sempre l’appiglio per qualcuno grazie alla danza. A scriverlo è stata Sofia ed è stato indovinato subito. La ballerina vorrebbe toccare le corde delle persone. Dopo aver spiegato il suo sogno, Sofia ha appeso la stella ed ha ballato una coreografia, Fallin’.

Sarah ha pescato la stella con scritto dal proprietario che il suo sogno è quello di ballare per le più grandi pop star e girare il mondo. A scriverlo è stata Marisol. Lei vorrebbe danzare ai concerti ed è un sogno che ha da quando è piccola. Guardava i video e cercava sempre di copiarli. Dua Lipa sarebbe il suo sogno più grande ed infatti ha scelto di ballare Dance in the night.

Petit ha preso la stella con su scritto che il sogno è quello di sbrigarsi a finire l'ep. A scriverlo è stato Holden. Ha detto che i suoi sogni veri sono altri ma questo è il suo obiettivo in questo momento specifico. Holden ha cantato Il mio canto libero di Battisti.

Lil Jolie ha pescato la stella con scritto che il sogno è quello di emozionarsi ed emozionare. A scriverlo è stata Martina che si è ritrovata un po' nel sogno di Sofia. Ha scelto di cantare Io che amo solo te. Con l'esibizione ha fatto venire i brividi a Lil.

Gaia ha preso la stella con scritto dal proprietario che il suo sogno è quello di danzare in un tour mondiale. Era scritto in inglese dunque è stato facile capire che si trattasse di Dustin. Il ballerino non si è esibito perché si è fatto male alla caviglia ma ha assicurato l'appuntamento con il serale di sabato.

Sofia ha pescato il sogno con scritto rimanere impressa nell'anima delle persone con la musica. A scriverlo è stata Lil Jolie che vorrebbe rimanere con la musica, toccando l'anima delle persone, non facendo una musica di plastica. Ha scelto di cantare L'anima vola di Elisa.

Marisol ha preso la stella con scritto che il sogno è quello di riuscire a riempire gli stadi. A scriverlo è stato Petit. Il cantautore pensa che riempire uno stadio per un artista sia l'obiettivo più grande. Lui vorrebbe fare un tour di stadi. Ha scelto di cantare Come nelle favole di Vasco Rossi.

Martina ha pescato una stella con la scritta che il sogno è quello di insegnare danza a persone diversamente abili. A scriverlo è stata Gaia. Per lei è un sogno che va oltre. Vorrebbe aiutare e curare le persone attraverso la danza perché crede sia possibile. Vorrebbe creare uno spazio aperto e rendere tutti partecipi. Chiaramente Gaia non ha ballato per via dell'infortunio.

Dustin ha pescato la stella con su scritto che il sogno è quello che la musica faccia girare il mondo. A scriverlo è stata Sarah. La cantante ama viaggiare, ama vedere le tradizioni degli altri posti e vorrebbe girare il mondo con la musica. Non ha una meta precisa e proprio per questo motivo ha scelto di cantare L'isola che non c'è.

Mida ha preso la stella con scritto che il sogno del proprietario è quello di diventare un artista internazionale ed essere felice. Ad averlo scritto è stato lui stesso che si è poi esibito con La camisa negra.

Chi uscirà tra Lil Jolie e Sarah?

Domani una tra Lil Jolie e Sarah dovrà lasciare definitivamente Amici. In puntata sono state mostrate le emozioni delle ragazze. Sarah in sala prove si è detta un po’ spaventata dal brano e di avere paura di uscire contro Lil, anche se le possibilità sono le stesse per entrambe. Sarah ha spiegato di voler cantare al massimo, facendo di vedere quello di cui è capace, come se fosse un brano scritto da lei. D’altronde il suo destino ad Amici è praticamente tutto, o quasi, in questa canzone… Mentre provava, Sarah ha avuto qualche tentennamento, presa evidentemente dalla troppa emozione.

Lil Jolie pensa ancora che sarà lei ad uscire tra le due. Angela ha provato il suo brano. La vocal coach le ha chiesto di concentrarsi sulle emozioni. L’insegnante ha anche notato che Lil non è concentrata, dovrebbe pensare di più a quello che vuole far arrivare a chi la ascolta, non al testo.