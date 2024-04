All’Isola dei Famosi le liti non si accingono minimamente a placarsi. A scontrarsi, in queste ore, sono state Maitè Yanes e Khady Gueye. A scatenare le ostilità è stata una ragione piuttosto futile, ovvero, un flacone di shampoo. Quando si vive in condizioni estreme, però, si sa, anche la minima cosa può accendere una miccia difficile da arginare. Nel dibattito, però, è stato tirato in ballo anche Samuel Peron. Ecco cosa è successo.

Il gesto di Maitè che indispettisce Khady all’Isola dei Famosi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, e di cose di cui parlare ce ne saranno davvero tante. Innanzitutto bisognerà spiegare cosa sia accaduto davvero a Francesco Benigno, dato che il pubblico è in grande fermento. Inoltre, saranno affrontate anche alcune questioni, come le recenti rivolte di Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi, e non solo. Ad arricchire la puntata di elementi è anche una recente discussione tra Khady e Maitè.

Quest’ultima si è innervosita nel momento in cui si è accinta a fare lo shampoo ed ha notato che il flacone fosse quasi terminato. La donna, allora, ha spiegato a Khady quale sarebbe stato il modo migliore per utilizzare lo shampoo senza fare sprechi. L’intraprendenza della donna, però, ha infastidito la modella che, in men che non si dica, si è resa protagonista di uno sfogo.

Khady si sfoga e tira in ballo Samuel, che prende una decisione

Khady, infatti, è andata da Artur Dainese sparlando di Maitè e dei suoi modi di fare da prevaricatrice. La donna è come se volesse sostituirsi al leader del gruppo, impartendo ordini e spiegando agli altri naufraghi come comportarsi. Secondo la modella, infatti, il leader è uno e, in quanto tale, spetta a lui prendere determinate decisioni e coordinare il gruppo, altrimenti la sua figura non ha motivo di esistere.

Poco dopo, Khady ha deciso di affrontare la questione direttamente con Samuel Peron, leader della settimana. La ragazza ha criticato il suo operato dicendo che con Edoardo Stoppa tutti questi fraintendimenti non si verificavano. Il ballerino dovrebbe impedire agli altri naufraghi di dettare ordini al suo posto. Prendendo atto della situazione, Samuel ha convocato tutti i naufraghi per fare loro un discorso. Il protagonista ha invitato tutti a gestire al meglio tutte le scorte, cosa che secondo Maitè non accadrà, in quanto non crede nel buon senso dei suoi compagni. Samuel, allora, ha stabilito stabilito che tutti i concorrenti si lavino insieme allo stesso orario, ovvero, prima di cena, in modo da monitorare la situazione. Questo servirà ad appianare le divergenze?