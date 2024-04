Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli hanno formato una sorta di alleanza contro gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi. Soprattutto il primo, però, sembra agire in questo modo solo per puro divertimento e per provocare delle reazioni nei suoi compagi d’avventura. In queste ore, infatti, il protagonista ha compiuto un gesto che ha generato particolare clamore.

Il colpo di stato di Daniele e le nuove regole sull’Isola dei Famosi

Stando a quanto emerso dal daytime di oggi pomeriggio dell’Isola dei Famosi, Daniele ha deciso di fare un “Colpo di Stato”. Il protagonista, infatti, ha spodestato il leader in carica, eletto durante la scorsa puntata dell’Isola, e si è, autonomamente, proclamato nuovo leader. Il concorrente ha dato luogo ad una vera e propria cerimonia di incoronazione, con tanto di discorso al suo “popolo”.

Daniele ha detto di aver acquisito il comando dell’isola durante la notte e, d’ora in avanti, saranno seguite le sue regole. Il naufrago ha detto che il suo compito principale sia quello di accompagnare i concorrenti nel “momento del bisogno”, in seguito, ha proclamato luogotenente Pietro Fanelli, il quale è stato investito del compito di controllare la morale sull’isola. D’ora in avanti, tutti potranno mangiare quello che vorranno, nelle quantità che vorranno. Non ci saranno più razionamenti del cibo, non ci saranno più regole e vita monacale. I naufraghi non dovranno fare altro che fare festa, divertirsi e sentirsi in vacanza.

Con la carta igienica al collo Daniele si autoproclama nuovo leader! ✈️✈️✈️#Isola pic.twitter.com/XSUQS85Uf1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Daniele vuole un'#Isola di "divertimento, bizzarria ed eccessi"

COME DARGLI TORTO 😎😎 pic.twitter.com/lJZEosNZP6 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 18, 2024

Nuova lite tra Maitè e Khady, Daniele divertito

La scenetta è stata piuttosto divertente, peccato che poco dopo alcune naufraghe hanno iniziato a battibeccare. A scontrarsi sono state sempre Maitè Yanes e Khady Gueye, che già si sono rese protagoniste di un altro scontro. Le due non riescono proprio ad andare d’accordo, in quanto non tollerano gli atteggiamenti reciproci. Al termine dell’ennesimo scontro, osservato con un certo divertimento da Daniele, le due hanno stipulato un compromesso, ovvero, quelle volte che dovranno parlarsi, lo faranno senza alterarsi e starnazzare. Rispetteranno il patto?