In una recente puntata di Uomini e Donne è andato in onda un blocco legato a Ida Platano e ai suoi due corteggiatori. In tale occasione, sia Mario Cusitore, sia Pierpaolo Siano le hanno fatto una sorpresa per il suo compleanno, ovvero, una torta e un regalo, acquistato peraltro nello stesso negozio. Successivamente, però, alcuni utenti del web hanno notato un dettaglio che non è passato certamente inosservato.

Il regalo di Pierpaolo a Ida a UeD era frutto di una collaborazione?

Ida Platano è rimasta piacevolmente colpita dai gesti di Mario e Pierpaolo nelle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda. Il fatto che entrambi abbiano avuto un pensiero per il suo compleanno è una cosa che ha rallegrato tanto la tronista e l’ha anche tranquillizzata un po’.

Purtroppo, però, ciò che in molti credevano, pare si sia realizzato. Specie per quanto riguarda la sorpresa di Pierpaolo, sta facendo il giro del web un post che sta generando molto clamore. Il negozio che si è occupato del confezionamento del regalo fatto da Pierpaolo a Ida, infatti, ha pubblicato una foto sui social in cui ha lasciato intendere che si sia trattato di una collaborazione.

Siano non ha curato nulla del regalo alla Platano? Si mette male per lui

L’azienda in questione, infatti, ha pubblicato la foto della scatola, che poi Pierpaolo ha portato in studio per Ida, specificando che una loro creazione fosse giunta nel programma Uomini e Donne. L’autrice di tale post, poi, ha anche voluto ringraziare Pierpaolo per essersi affidato al loro staff ed essersi fidato totalmente di tutti i consigli e dell’operato.

Con queste parole, dunque, pare sia stato dimostrato che Pierpaolo abbia collaborato con questa azienda per fare il regalo a Ida, ma non solo. Sembrerebbe anche che Siano non abbia scelto assolutamente nulla relativamente al confezionamento, ma si sarebbe affidato ciecamente allo staff del negozio. Questa segnalazione, dunque, potrebbe spingere sempre di più Ida a convincersi di abbandonare il Trono di UeD.