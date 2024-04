Sull’Isola dei Famosi continuano ad esserci disguidi e dissapori. Dopo la pace fatta tra Francesco Benigno e Peppe Di Napoli ci hanno pensato altri due concorrenti a scontrarsi e a scuotere gli animi. Le persone in questione sono Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi. Ecco cosa è successo.

Incomprensioni tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi all’Isola dei Famosi

Daniele Radini Tedeschi è sbarcato in un secondo momento sull’Isola dei Famosi. Sin dai primi momenti, il protagonista ha dato dimostrazione di essere un ragazzo alquanto particolare e senza peli sulla lingua. Il naufrago ha anche ammesso di prendere questa esperienza come una vacanza e, a quanto pare, sta seguendo alla lettera la cosa.

Daniele, infatti, è solito trascorrere le sue giornate tra pisolini, bagni al mare, prendere il sole e rilassarsi. Nel momento in cui si avvicina l’ora di pranzo o di cena, però, è tra i primi che desiderano nutrirsi dei beni alimentari procurati a fatica da altri. Ebbene, questo atteggiamento ha indispettito Joe Bastianich. Lo chef, con i suoi soliti modi di fare imperturbabili, si è avvicinato al naufrago chiedendogli per quale ragione si comportasse in questo modo. Le sue parole, però, hanno indispettito Daniele.

"Io non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno"

Daniele si difende dalle accuse di Joe! #Isola pic.twitter.com/XpUebzWmz2 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2024

Lo sfogo di Daniele e la provocazione

Nel corso di un confessionale con gli autori, infatti, il concorrente ha attaccato Joe dicendo di non essere venuto all’Isola dei Famosi per dare conto agli altri dei suoi comportamenti e dei suoi modi di fare. Successivamente, poi, si è sfogato con Francesco Benigno dicendo che, ormai, è stato etichettato come quello che vuole farsi la vacanza, ma ci sono tanti altri naufraghi che stanno prendendo questa esperienza sotto gamba e non si stanno da fare. Il capro espiatorio, però, è sempre lui, quindi, gli verrebbe tanto da comportarsi davvero in maniera menefreghista non facendo assolutamente nulla.

Francesco si è mostrato abbastanza d’accordo con il compagno d’avventura. L’attore, infatti, ha ammesso che, in effetti, anche Joe non è che si dia chissà quanto da fare. Per buona parte della giornata, infatti, si mette a suonare la chitarra e non fa altro. Come la prenderà Bastianich nel momento in cui sarà messo al corrente di quello che è stato detto alle sue spalle? Manterrà il suo aplomb?