Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 18 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 18 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, rispetto ai primi mesi dell’anno, il tuo cielo astrologico appare decisamente più sereno ora. Sono consapevole del tuo disappunto per la parola “serenità”, perché a te piace l’intensità! In verità, l’unico punto di attenzione potrebbe essere una certa iperattività che riscontrerai in questo periodo: tantissimi impegni, giornate superattive e nottate insonni a causa dei pensieri riguardanti le attività del giorno seguente. Ecco perché questa situazione può rischiare di affaticarti, e a livello fisico è necessario prestare attenzione. L’eccessiva concentrazione e lo stress possono indurre ad affrontare problemi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Capisco che, Toro, tu possa sentirsi un tantino inquieto in questi giorni, come avevo previsto. Non è la tua condotta ad essere problematica, ma piuttosto la falsità di coloro che ti circondano. Recentemente hai fatto luce su alcune questioni oscure che avevano preso avvio tra il 2022 e il 2023. L’ingresso di Giove nel tuo segno ha avuto un effetto bifronte: ha reso visibile ciò che era nascosto in una relazione o in uno scenario professionale. Questo perché è necessario ritrovare un equilibrio sano. Rivolgiti verso il futuro e lascia andare il passato, benché possa essere una sfida da superare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è in arrivo una giornata che promette di essere prospera e produttiva, con promettenti connessioni da città lontane. Posso capire che per alcuni di voi, specialmente coloro che sono nati sotto questo segno e che hanno attraversato una fase turbolenta a marzo, può essere complicato superare un certo distacco. La mia raccomandazione per coloro che hanno recentemente vissuto un addio doloroso, è di iniziare a guardare avanti e immaginare nuove opportunità. Per fortuna, essendo un segno d’aria, i Gemelli hanno un innato desiderio di movimento e libertà. Quindi, questo è il momento perfetto per ricostruire e riaprirsi a nuove esperienze. Restando in argomento…

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, il prossimo weekend sarà rilevante per un’impresa personale. Man mano che procediamo nel mese di aprile, scoprirai nuove idee e troverai un notevole incremento nelle tue capacità operative. E’ indispensabile un rinnovamento nel tuo ambito sentimentale. Non necessariamente devi sostituire il tuo partner, ma potrebbe essere utile rivedere la tua postura nei confronti della persona che ti ama in quanto il pianeta Venere mostra qualche turbolenza. Guardando avanti, Maggio sarà un mese decisivo per rafforzamenti e consolidamenti, specialmente in materia amorosa.

Oroscopo del Leone

Leone, hai la propensione ad autogiudicarti troppo severamente e la tua preoccupazione principale è quella di non iniziare con il piede sbagliato, in particolare quando devi confrontarti con una sfida o una gara. E’ importante che partiate alla pari, che tutti siano al tuo fianco, come ali a sostegno. Tuttavia, a causa dello stress e della tensione accumulata da principio d’anno, avverti un certo turbamento interiore. Adesso, non c’è nulla che possa frenare la tua determinazione di avanzare, perché questo è un periodo proficuo e lo sarà ancora più nei mesi a venire. Da giugno in poi, però, assicurati di mantenere tutto sotto controllo, almeno per un po’ di tempo. Di sicuro, ciò sarà preferibile.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento di liberarti da quel fardello che ti ostacola. Un grande traguardo ti attende, non dimenticare che hai anche tu il permesso di concederti un attimo per lasciar svagare i pensieri. È innegabile che i recenti allineamenti astrali ti abbiano reso portatore di pesanti doveri, spingendoti a impegnarti intensamente anche per coloro che forse non ti hanno espresso la dovuta gratitudine o che, nonostante avessero promesso di supportarti, si sono ritirati. È fondamentale schivare queste insidie che bloccano la tua crescita. Le decisioni che riguardano il lavoro, con Saturno posizionato come ora, sono di natura drastica, e non seguono necessariamente la linearità. Tali manovre sono state pianificate da tempo e te ne stai rendendo conto nel recente periodo. Quindi è possibile che tu debba prendere una decisione che potrebbe perfettamente accontentare qualcuno e allo stesso tempo scontentare qualcun altro.

Oroscopo della Bilancia

Per gli equilibrati nati sotto il segno della Bilancia, un paio di giorni productivi sono in vista. L’influsso lunare nel vostro segno stimola la vostra fantasia e molti di voi potrebbero avere delle idee brillanti in serbo. Sul fronte amoroso, si avverte una voglia crescente di recuperare l’intimità persa, sia con il partner storico che, se la cosa non fosse fattibile, con una nuova persona. Non mi sorprenderebbe se alcuni di voi, recentemente separati, desiderassero suscitare una punta di gelosia nell’ex grazie a un nuovo incontro. Tuttavia, la Venere opposta invita alla prudenza: meglio evitare passi azzardati in ambito sentimentale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, allontanandoti da situazioni complesse avrai una maggiore serenità. Hai una questione da affrontare entro il 7 maggio. Tendi a rimproverare eccessivamente sé stesso e gli altri, frutto della tua elevata aspettativa nei confronti delle tue azioni e di quelle altrui. Tuttavia, è consigliabile esercitare una certa diplomazia in questo periodo di incertezze. Attualmente, stai aspettando un feedback riguardante un progetto in corso.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, questo è un giovedì che si prospetta favorevole per te; potresti sentire il desiderio di stringere nuove amicizie o procedere con un progetto che hai in mente. Presta molta attenzione nella gestione dei rapporti con i tuoi soci e collaboratori. Nel caso dovessi ratificare un contratto, cerca di farlo prima della fine di maggio. Attraversi un periodo che non favorisce una rapida risoluzione delle operazioni, tuttavia con pazienza e cautela si apriranno le porte per un prossimo più promettente.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’affetto e le relazioni amorose al momento potrebbero sembrare in ombra. Non temere, è solo un passaggio temporaneo e da maggio le cose miglioreranno. Questa situazione non vuol dire che ci siano contrasti o che l’amore sia in pausa, piuttosto è possibile che la tua attenzione sia attualmente focalizzata su questioni pratiche come transazioni, acquisti o questioni riguardanti l’aspetto economico e lavorativo. Tieni presente che la tua natura è pragmatica e determinata. Ad ogni modo, la seconda metà di aprile si prospetta più rosea della prima.

Oroscopo dell’Acquario

Per coloro nati sotto il segno dell’acquario e che attualmente stanno cercando di far breccia nel cuore di qualcuno, le stelle sono molto favorevoli. Questo vale in particolare per i single, che potrebbero avere un debole per qualcuno e molti stanno mano a mano prendendo in mano il controllo della situazione, metaforicamente parlando. Vi sarà un riscontro positivo, però fate attenzione, dato che a maggio la vostra percezione potrebbe cambiarla completamente. Quindi quello che attualmente vi sembra rilevante, potrebbe perdere di significato nel giro di poche settimane. Tuttavia, ci sono certe circostanze tediose che necessitano di un cambiamento, sia in campo amoroso che lavorativo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, provi sentimenti per qualcuno e una nuova idea ti frulla in testa. Marte e Saturno ti donano un’energia decisa per agire. Aderisci questa forza giovedì per rinvigorire il tuo benessere fisico, ti sentirai debilitato in mattinata. Se scorgi intorno a te persone che dimostrano scarso entusiasmo, l’ira non è la risposta, cerca piuttosto nuove compagnie. Potrebbe capitarti di ritrovare un legame d’amore che tu stesso hai messo in discussione tempo fa, forse per testare quanto il tuo partner fosse realmente coinvolto. Con l’Ariete e il Leone potrebbero sorgere confronti interessanti ma anche impegnativi.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.