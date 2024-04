Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 30 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 30 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’energia cosmica si sta accumulando intensamente, portando un impulso alle tue sensazioni emotive. E poi c’è Venere, un pianeta audacemente ribelle, potrei dire, che risveglia persino quei cuori che sono stati sopiti per molti tempo in ambito sentimentale, avendo preferito eludere i conflitti. Perciò, l’Ariete non solo ritrova un vigoroso spirito combattivo, ma anche la voglia di mettersi in gioco. Tuttavia, mi preme sottolineare che alcuni disagi fisici personali potrebbero aver causato delle complessità che necessitano di essere lasciate alle spalle.

Oroscopo del Toro

Toro, ti ricordo che Venere nel tuo segno simboleggia emozioni positive, desiderio di incoraggiare la tua parte competitiva. Questo periodo di forte energia, che si estende fino al 23 di maggio, può contribuire a guarire vecchie ferite. Per coloro che hanno subito un distacco, questo può essere il momento perfetto per iniziare un nuovo capitolo. Alcuni potrebbero trovare il coraggio per esprimere un amore che è rimasto nascosto o incompleto. Le amicizie formate in questo periodo hanno tutte le chance di consolidarsi. Ricorda, è sempre importante rivedere alcune questioni lavorative e prendere decisioni mentre Giove è nel tuo segno, ossia fino alla fine di maggio.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, si presenta un periodo di riscatto anche in ambito sentimentale. Un tratto distintivo dei Gemelli è l’avversione verso le lunghe fasi di stress, pertanto, intuisco che coloro che hanno attraversato un periodo di turbolenza, seppur con qualche lacrima versata, ora aspirano a non patire ulteriormente. E questa è una scelta assolutamente legittima, specialmente considerando che a fine maggio Venere entrerà nel loro segno e Giove farà la sua comparsa poco dopo. Pertanto, è fondamentale restare vigili ai nuovi sviluppi che si stanno profilando.

Oroscopo del Cancro

In qualità di Cancer, segno acquatico, è comprensibile la tua sensibilità pronunciata e a volte una tendenza all’irritabilità. La presenza della luna in opposizione oggi potrebbe farti sentire particolarmente teso. Forse sei in attesa di una risposta che sembra far tardare, o inseguendo dei dubbi amorosi che necessitano di essere risolti. Ma tranquillo, previsioni indicano che il mese di Maggio ti conporterà una maggiore serenità.

Oroscopo del Leone

Per coloro nati sotto il segno del Leone, un periodo di trasformazione notevole è alle porte. La presenza di energia pungente e polemica suggerisce che potrebbero affrontare alcuni momenti di crisi. Tuttavia, è innegabile che stiamo entrando in un periodo in cui le verità nascoste cominceranno a emergere.Pertanto, coloro che si sentono soli da tempo potrebbero provare il desiderio di amore, e chiunque abbia segretamente custodito sentimenti profondi potrebbe sentirsi costretto a rivelarli. Le questioni complicatesi a causa di una terza persona potrebbero diventare difficili da navigare. In sostanza, coloro che si trovano in una situazione indecisa tra due potenziali storie d’amore potrebbero trovarsi a dover prendere una decisione definitiva. Ma a dispetto di tutto, maggio è un mese che promette trionfi. Viene fornita un’opportunità straordinaria per programmare con successo il periodo lavorativo che inizia da giugno. I leoni potranno quindi utilizzare questo periodo per organizzare, al meglio, le loro progettualità nel campo lavorativo.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, sei ben consapevole che la tua più grande battaglia è contro l’apatia, soprattutto in termini professionali. Il bisogno di esplorare nuovi orizzonti è forte, soprattutto se sei un libero professionista e senti che un progetto si è esaurito o che il tuo lavoro attuale non ti offre più la motivazione necessaria. Naturalmente, chi è nella fase iniziale della carriera ricerca innanzitutto stabilità, ma il mese di maggio porta in sé un’energia diversa. Grazie agli astri favorevoli, ci sono prospettive positive anche in termini sentimentali.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, all’apertura di questo segmento ho menzionato che ci saranno alcuni che vorrebbero cancellare il mese di aprile dalla memoria. Ho il sospetto che tu potresti rientrare in questa categoria, a causa di litigi, malintesi e forse qualche errore che potrebbe essere stata una tua responsabilità. Ci sono state delle sfide, i sogni ambiziosi non si sono concretizzati, non si sono materializzati. Tuttavia, c’è un lato positivo per te nel campo dell’amore: se c’è qualcuno che ti dimostra affetto, aprile potrebbe portare le giuste ricompense. C’è bisogno di apportare chiarezza su alcuni problemi. Sarà importante stare attenti ad attacchi ostili, che potrebbero essere più o meno evidenti.

Oroscopo dello Scorpione

In qualità di Paolo Fox, vedo lo Scorpione pronto a superare un ostacolo professionale durante questo periodo che prosegue fino a metà maggio, ha l’opportunità di essere proattivo e mostrare le sue capacità. Questo vale in particolare per le menti creative e coloro che si esibiscono davanti a un pubblico, che hanno l’opportunità di mostrare la loro vera valenza. C’è un miglioramento in vista e, a partire da venerdì, non mi sorprenderebbe vedere qualche sviluppo inaspettato.

Oroscopo del Sagittario

Per coloro che sono del segno del Sagittario, a maggio si delineano opportunità di alti e bassi guadagni, con risvolti positivi per chi lavora con un sistema di provvigioni. La prima parte del mese sembra promettere un incremento economico rilevante. Tuttavia, dall’ultimo periodo di maggio si verificherà un influsso planetario che potrebbe essere interpretato come un tempo di particolare insoddisfazione. I Sagittari potrebbero sentirsi poco apprezzati pur avendo dato tanto, come se il loro lavoro e i loro sforzi fossero passati inosservati. Questa sensazione di svalutazione potrebbe innescare reazioni impulsive, poiché la natura generosa del Sagittario si scontra con l’indifferenza percepita. Di fronte a persone che non ricambiano la loro generosità, i Sagittari possono persino prendere in considerazione la possibilità di allontanarsi. Nel frattempo, l’aspetto favorevole di Marte offre supporto per esplorare opzioni diverse da quelle del passato.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sei un segno di terra e come tale, la sincerità della tua morale e la stabilità del tuo lavoro sono fondamentali per te. Ora, è come se il destino ti avesse portato di fronte a nuovi impegni che devi affrontare con determinazione. Il mese di maggio porterà ottime opportunità e persino trionfi per coloro disposti a rischiare. E non sottovalutiamo la parte amore: potrebbero infatti realizzarsi progetti di lunga data per le coppie.

Oroscopo dell’Acquario

Ariete, il vostro percorso si inarca sotto l’influenza di Giove ancora in dissonanza, ma sappiate che alla fine di maggio le sue energie benefiche torneranno ad essere attive. Questo cambio astrale ci fa intuire la vostra voglia di virare in una direzione diversa da quella del vostro passato, in ogni aspetto della vostra vita, sia che si parli d’amore o del vostro campo professionale. Nutrite l’aspirazione a sperimentare qualcosa di inedito, delle emozioni che convincono e conquistano. E con la fine di maggio, arriveranno sicuramente nuove proposte.

Oroscopo dei Pesci

Aprite le porte alla vostra intuizione, Pesci. Vedo molte opportunità favorevoli che galleggiano nella vostra fase astrale, è davvero il momento opportuno per coglierle al volo, per approfittare di questa situazione, come spesso ho suggerito. Nonostante sappiamo tutti che l’incertezza vi accompagna sovente, in questa specifica fase astrale, vi vedo riuscire a trovare delle soluzioni ben concrete. Tuttavia, suggerisco di stare all’erta riguardo ad alcuni fraintendimenti recenti con qualcuno del segno del Cancro o dello Scorpione. Ricorda, l’amore e la comprensione sono ciò che aneli in questo momento. Prepara l’atmosfera ad accogliere i sentimenti e non temere di incrociare persone speciali. Apriti all’inesorabile movimento del destino e non sottovalutare le intuizioni ingegnose che potrebbero emergere, perfino quelle di natura premonitrice. Perché non farlo, dopo tutto?

