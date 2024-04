Elenoire Casalegno si sta cimentando egregiamente nella nuova avventura di inviata di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso di una recente intervista, la protagonista ha risposto ad alcune curiosità che riguardano la sua permanenza in Honduras, ma non solo. La donna ha parlato anche dei comportamenti di alcuni naufraghi nei suoi riguardi. Ecco cosa ha detto.

Le confessioni di Elenoire Casalegno sul comportamento dei naufraghi all’Isola dei Famosi

In un’intervista rilasciata per il magazine Tv Sorrisi e Canoni, Elenoire Casalegno ha raccontato dei retroscena in merito all’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda i naufraghi, l’inviata ha ammesso che lei e tutto lo staff fanno sempre riunioni giornaliere, almeno un paio, in cui si aggiornano su quanto accade in Honduras e sul comportamento dei concorrenti, anche nel corso della notte e quando non sono ripresi dalle telecamere.

La donna, poi, ha svelato se qualche naufrago abbia già provato a corromperla per cercare di ottenere del cibo extra. Ebbene, al momento, la protagonista ha ammesso che non è ancora accaduto, forse perché è troppo presto, ma non si esclude che in futuro, quando la fame inizierà a giocare davvero brutti scherzi, i naufraghi siano disposti a tutto pur di ottenere qualcosa da mangiare.

Cosa fa Elenoire in Honduras quando non è con i concorrenti

In merito al modo in cui trascorre il tempo in Honduras, invece, Elenoire Casalegno ha ammesso che lei, contrariamente ai naufraghi, ha un appartamento sulla terra ferma, e raggiunge i naufraghi sull’isola in elicottero solo quando necessario. Il suo alloggio è molto confortevole, dotato di due camere da letto, due bagni e la cucina.

Al mattino Elenoire è solita svegliarsi molto presto, poi va a correre, ma entro le 6:30 torna già a casa in quanto inizia a fare troppo caldo. Successivamente, poi, si dedica ad un’abbondante colazione, ricca e variegata, nutrendosi soprattutto di frutta, che lì è ottima, uova strapazzate, toast. Per lei, dunque, è quasi come se fosse una vacanza, anche se naturalmente le mancano i confort di casa sua e, soprattutto, il cibo italiano che, a suo avviso, è il migliore.