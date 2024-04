Aras Senol, attore di Terra Amara, è un concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Purtroppo, però, dopo essere risultato positivo al covid, il concorrente è stato costretto ad andare in isolamento rispetto agli altri naufraghi, sta di fatto che si è messo in gioco davvero poco. Ad ogni modo, prima di sbarcare in Honduras, il protagonista aveva rilasciato un’intervista all’interno della quale aveva provato a farsi conoscere un po’ meglio. Ecco cosa è emerso.

I retroscena sulla vita di Aras Senol prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi

Sull’ultimo numero di Nuovo Tv è presente un’intervista rilasciata da Aras Senol poco prima di sbarcare sull’Isola dei Famosi. In tale occasione, il naufrago ha raccontato un po’ della sua vita, facendo leva soprattutto su alcuni eventi che hanno segnato considerevolmente la sua esistenza.

Il primo ricordo spiacevole di Aras risale a quando aveva 13 anni. In tale occasione si dovette operare al ginocchio, vivendo delle esperienze alquanto brutte e traumatiche per un ragazzino della sua età. Gli eventi più drammatici, però, fanno capo a due lutti. Il primo riguarda la perdita di sua nonna, mentre il secondo è inerente la scomparsa del suo cane. La cosa più tragica risiede nel fatto che i due episodi si siano verificati all’interno della stessa settimana.

Come sta Aeras ancora positivo al covid e gli altri infortunati

Altre che raccontare queste cose così toccanti, Aras Senol ha parlato anche del suo desiderio di imparare meglio l’italiano. La scelta di partecipare all’Isola dei Famosi, infatti, è stata determinata anche dal volersi mettere in gioco e apprendere il più possibile da questa lingua. Al momento, però, non si sta relazionando con i naufraghi in quanto è in isolamento.

Proprio a tal riguardo, pare che le condizioni di salute di Senol al momento siano stabili. Tuttavia, mentre Greta Zuccarello subito si è negativizzata, lui è ancora positivo e sta mostrando anche dei sintomi, come ad esempio spossatezza e mal di testa. Ricordiamo che positivo al covid è anche Edoardo Franco. Francesco Benigno, invece, ha avuto un lieve malore durante la puntata di ieri dell’Isola, mentre Marina Suma è ancora sotto osservazione dopo l’incidente subito. Insomma, una vera debacle tra i concorrenti di questa edizione.