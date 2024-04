L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi è appena cominciata, e rischia già di chiudere? Stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni social, infatti, sembrerebbe proprio che il reality show condotto da Vladimir Luxuria non stia dando i risultati sperati in termini di ascolti. Ecco, dunque, cosa potrebbe accadere.

Ascolti troppo bassi per l’Isola dei Famosi: il reality show sarebbe a rischio

L’Isola dei Famosi sembra essere già in bilico. Il programma è iniziato la scorsa settimana, ma i primi due appunta con il reality non hanno dato buoni esiti. Il debutto, infatti, è stato tra i meno seguiti nella storia in termini di ascolti, mentre l’appuntamento di giovedì scorso è calato al 17% di share circa.

Considerando gli alti costi per tenere in piedi una trasmissione del genere, dunque, pare che il gioco non ne valga la candela. A confermare questa indiscrezione, che stava circolando in rete già da qualche giorno, è stata l’influencer Deianira Marzano. La donna ha dato delle informazioni ben precise a riguardo.

Ecco a quale condizione l’Isola dovrebbe chiudere anticipatamente

Nello specifico, sembrerebbe che tutto dipenderà dall’esito della puntata di questa sera. Se anche l’appuntamento del lunedì dovesse registrare degli ascolti bassi, al di sotto del 17% di share, l’Isola dei Famosi potrebbe chiudere prima, precisamente, l’ultima settimana di maggio.

In realtà, il programma si sarebbe dovuto concludere nel mese di giugno, come di solito accade, mentre adesso si parla di possibile edizione lampo. In questi giorni, inoltre, è trapelata anche un’altra voce, secondo la quale sembra che la Rai stia addirittura valutando di riacquistare il programma e farlo tornare in “patria”. Sarà davvero così?