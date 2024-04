Nel weekend del 13 e 14 aprile, Verissimo, il noto talk show italiano condotto da Silvia Toffanin, ospiterà una serie di celebrità del mondo dello spettacolo. Non mancano i momenti di riflessione e commozione. Questa stagione di Verissimo sembra essere ricca di emozioni e di interessanti argomenti di discussione. Ma che cosa riserverà la prossima puntata?

Verissimo, gli ospiti del weekend

Sabato 13 e domenica 14 aprile, alle ore 16.30 tornerà con una nuova puntata “Verissimo“, l’appuntamento pomeridiano condotto da Silvia Toffanin. Al sabato, la puntata avrà come ospite Francesca De André. La De André rivelerà, in occasione di un’intensa intervista, le drammatiche violenze subite dal suo ex compagno, recentemente condannato in primo grado a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. Oltre a lei, arriveranno in studio Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, principali interpreti del film “Ennio Doris – C’è anche domani”. Saranno presenti anche Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia e la coppia nata a “Uomini e Donne” formata da Brando e Raffaella. In conclusione, ci sarà l’opportunità di seguire il percorso dell’ultima concorrente eliminata dal serale di “Amici” di Maria De Filippi, la ballerina Lucia.

La domenica, tra gli ospiti vi saranno delle icone della musica italiana, come Patty Pravo. Sarà emozionante seguire l’intervista familiare a Romina Power, che per la prima volta sarà in studio con i figli Romina Carrisi, da poco diventata mamma, e Yari Carrisi Power. Molti saranno toccati dallo sfogo di Virginia Mihajlović, che ha vissuto il dolore della perdita del padre Siniša, e dalla storia di Giuseppe Giofrè, giudice del serale di “Amici” e ora in libreria con la sua autobiografia dal titolo “Stidda – Il coraggio di un sogno”. Infine, la trasmissione continuerà a presentare i volti di “Terra Amara”: nel prossimo appuntamento sarà il turno di Ergün Metin, che interpreta il personaggio di Vahap, e di Erkan Bektaş, che nella serie dà il volto al fratello del suo personaggio, Abdülkadir.