In queste ore, Beatriz D’Orsi ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto un po’ di confessioni in merito a Uomini e Donne, a Brando Ephrikian e altro. La giovane ha affrontato anche il tema spinoso della sua possibile ascesa al Trono. Vediamo cosa ha rivelato.

Beatriz D’Orsi e l’ipotesi Trono di Uomini e Donne, confessione su Daniele

Nel corso di una recente intervista rilasciata per Lollo Magazine, Beatriz D’Orsi ha parlato di svariati argomenti. Tra di essi c’è stato anche quello legato alle ipotesi che stanno circolando in rete in questo periodo inerenti una sua possibile partecipazione al Trono di Uomini e Donne come tronista. La ragazza ha risposto ammettendo che, in questo periodo, si sta dedicando molto a se stessa e alla sua vita. Dopo sette mesi trascorso in trasmissione, dove viveva più a Roma che nella sua città, la ragazza ha detto di aver sentito il bisogno di staccare e di dedicarsi solo a sé.

Alla luce di questo, dunque, Beatriz ha rivelato che, almeno per il momento, non crede di pensare molto a questa opportunità. Durante l’intervista, poi, ha parlato anche di quanto accaduto con Daniele Paudice. La giovane ha detto che, se potesse tornare indietro, farebbe sempre la stessa scelta, in quanto non si sentiva attratta da lui, malgrado sicuramente sia un ragazzo stupendo. Ad un certo punto, poi, ha fatto una confessione sulla redazione.

Retroscena sulla redazione di UeD, e che pensa di Brando e Raffaella

Beatriz D’Orsi ha svelato che, il giorno che tornò in studio su richiesta di Daniele, in tanti si stupirono della sua espressione nel momento in cui scese dalla passerella. Beatriz rideva, come se già fosse a conoscenza di qualcosa. In realtà, però, ha svelato che il motivo del suo essere solare era semplicemente legato ad alcune battute fatte con la redazione dietro le quinte.

Proprio a proposito dello staff, Beatriz ha rivelato di essere rimasta in ottimi rapporti con tutti. Quando Brando fece la sua scelta, lei non ebbe modo di salutare tutti accuratamente, pertanto, quando Daniele la mandò a chiamare, gli autori le dissero che avrebbero voluto semplicemente salutarla, non rivelandole il vero motivo per il quale fu mandata a chiamare.

Ad ogni modo, adesso Beatriz sta riprendendo in mano la sua vita, sta di fatto che ha deciso di farsi anche un bel tatuaggio. In merito a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, la ragazza ha svelato che fa il possibile per non vederli sui social. I due sono molto presenti e molto affiatati, e la cosa certamente non aggrada Beatriz, malgrado fosse consapevole che una delle due sarebbe stata messa in disparte. In ogni caso, quando le compaiono le loro cose, lei non fa che scorrere, in modo da non guardarle.