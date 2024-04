Terminata la sua esperienza a Uomini e Donne non nel modo che si aspettava, Beatriz D’Orsi è tornata alla sua vita di sempre. Dai contenuti che è solita pubblicare sui social sembra proprio che la sua vita non sia stata scalfita dalla delusione ricevuta a causa di Brando Ephrikian, anzi. La giovane pare conservare un buon ricordo di tutto, sta di fatto che si è fatta anche un tatuaggio che potrebbe essere collegato alla sua esperienza in trasmissione.

Beatriz si fa un nuovo e importante tatuaggio

In questi giorni Beatriz D’Orsi ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti c’erano anche dei riferimenti ai suoi tatuaggi e al loro significato. Ebbene, parlando proprio di questo tema, la ragazza ha annunciato che preso avrebbe fatto un nuovo tatuaggio.

Ebbene, il grande giorno è arrivato. Oggi Beatriz si è recata presso il suo centro di fiducia e si è impressa un altro ricordo indelebile sulla sua pelle. Nello specifico, la protagonista ha scelto di tatuarsi le sette fasi lunari lungo tutta la colonna vertebrale.

La D’Orsi si tatua Uomini e Donne sulla pelle?

A raccontare il significato di questo nuovo tatuaggio è stata direttamente la tatuatrice. La persona in questione, infatti, ha parlato delle sette fasi lunari e, successivamente, le ha paragonate ai sette mesi che Beatriz ha vissuto all’interno di Uomini e Donne.

In questo modo, dunque, è come se la ragazza avesse voluto creare un collegamento con la trasmissione, in modo da imprimere per sempre sulla sua pelle il ricordo di quella esperienza, anche se in maniera abbastanza velata. Sarà davvero così, oppure è solo una coincidenza?

