Fino a questo momento, i concorrenti e il pubblico dell’Isola dei Famosi hanno sempre visto Pietro Fanelli come un ragazzo forte, scontroso e alquanto irriverente. In queste ore, però, ha tirato fuori un lato di sé davvero inaspettato, lasciando tutti spiazzati. Ecco cosa è successo.

Il crollo inaspettato di Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi, eppure alcuni concorrenti iniziano già ad avvertire delle mancanze e a mostrare delle debolezze. I primi tempi, forse, sono proprio quelli più duri, ovvero, quelli del distacco dai propri cari e del cambio improvviso di abitudini. Proprio per tale motivo, un concorrente in particolare, forse quello più inaspettato, ha ceduto.

Pietro Fanelli, che in questi giorni ha dato tanto filo da torcere ai suoi compagni d’avventura, è scoppiato in lacrime. Il ragazzo è apparso molto fragile e provato da questa avventura, ed ha ammesso di sentire anche molto la mancanza della sua ragazza. Gli altri naufraghi hanno deciso di mettere da parte le divergenze nei suoi riguardi, ed hanno deciso di supportarlo. Soprattutto Peppe Di Napoli è andato da lui e lo ha abbracciato. Il pescivendolo ha esortato Pietro a smetterla di piangere, altrimenti anche lui avrebbe fatto lo stesso. Successivamente, poi, lo ha spronato a farsi forza. Anche lui sente la mancanza della sua famiglia, ma ha scelto di fare questa esperienza, quindi, bisogna tenere duro.

Le dure parole di Maitè contro i nip

Le parole di Peppe hanno un po’ rincuorato Pietro, che si è mostrato piuttosto riconoscente nei suoi riguardi. Questo basterà ad appianare le divergenze, oppure con il sorgere del sole sorgeranno anche nuovi malumori? Staremo a vedere.

Nel frattempo, i naufraghi relegati su Playa Coco stanno continuando la loro esperienza e stanno cercando di interagire tra loro. Matilde Brandi è rimasta molto colpita dalla simpatia e dai modi di fare di Aras Senol, sta di fatto che ha deciso addirittura di cedergli il suo pezzo di cocco. Per contro, invece, Maitè Yanes è apparsa abbastanza carica per la puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi. La donna, infatti, ha detto di “non vedere l’ora” di conoscere i nip che tanto hanno criticato e parlato male dei vip in questi giorni. Dunque, ce ne saranno da vedere delle belle.