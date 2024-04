Che lo stia facendo di proposito, oppure sia fatto realmente in questo modo, Pietro Fanelli sta dando un bel po’ di filo da torcere ai suoi compagni d’avventura all’Isola dei Famosi. Dopo alcune recenti discussioni, però, il giovane ha preso una decisione piuttosto drastica. intanto, su Playa Coco le naufraghe si sono prese un bello spavento. Ecco cosa è successo.

La decisione di Pietro Fanelli dopo i numerosi scontri all’Isola dei Famosi

Pietro Fanelli non sembra essere riuscito ad integrarsi al meglio con gli altri tre concorrenti dell’Isola dei Famosi. I suoi atteggiamenti stanno indispettendo, non poco, i naufraghi, i quali lo hanno accusato di essere poco collaborativo. Nell’ultimo daytime andato in onda, Alvina Verecondi Scortecci ha provato ad accende il fuoco, senza alcun risultato purtroppo. Mentre lei e Khady Gueye erano impegnate in questa missione, Pietro si godeva beatamente un bagno nel mare.

Alvina, allora, con fare perentorio, ha detto al compagno di avventura di smetterla di rilassarsi e di venire a dare una mano. Lui ha titubato per un attimo e, solo dopo aver ultimato il suo bagno, è andato dalle ragazze provando ad appiccare il fuoco. Purtroppo, però, neppure lui ci è riuscito, ed ha dato le colpe alla stanchezza dovuta al digiuno. Ad ogni modo, dopo questa ennesima discussione, il protagonista ha preso una decisione. Durante un confessionale con gli autori, infatti, ha detto di avere intenzione di costruirsi una capanna da solo, cosa che al momento non ha fatto. Se non dovesse riuscire nel suo intento, continuerà a stare con gli altri, ma non farà assolutamente nulla per loro.

Dopo diverse discussioni, Pietro ha deciso di costruirsi una sua capanna a parte 🌴⛺️#Isola pic.twitter.com/el9h01mNnm — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 10, 2024

Una delusione e uno spavento per i naufraghi di Playa Coco

Insomma, un atteggiamento piuttosto irriverente che, certamente, contribuirà a creare delle nuove dinamiche. Intanto, ad appiccare il fuoco ci hanno provato anche gli abitanti di Playa Coco. I naufraghi sembravano quasi essere riusciti nell’intento ma, alla fine, qualcosa è andato storto, e la labile fiammella si è spenta.

Intanto, alcune donne dell’Isola dei Famosi si sono cimentata in una battuta di caccia, almeno ci hanno provato. Ad un certo punto, infatti, si sono imbattute in un qualcosa che le ha molto spaventate. Al loro cospetto c’era un serpente, cosa che ha terrorizzato soprattutto Matilde Brandi. Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio, eccezion fatta per l’obiettivo di procacciarsi del cibo che, purtroppo, è fallito. Oltre ad alcuni funghi, probabilmente non commestibili, le donne non hanno trovato altro.