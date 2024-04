Oggi a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha continuato a parlare del Trono di Ida Platano. La conduttrice, notando che la situazione fosse piuttosto delicata, ha deciso di intervenire facendo un discorso a entrambi i corteggiatori della donna. Successivamente, poi, si è passati ad alcune dinamiche del Trono Over piuttosto animate.

Maria difende Ida e mortifica Pierpaolo a UeD

Nella puntata del 10 aprile di Uomini e Donne, Ida Platano ha continuato la discussione con Mario Cusitore, cominciata nella puntata di ieri. Stavolta, però, ci ha pensato Maria a placare gli animi. La conduttrice ha detto a entrambi i corteggiatori che la Platano sia così titubante e sospettosa nei loro riguardi a causa di quello che ha vissuto in passato. Inoltre, lei sta cercando di costruirsi qualcosa di serio, quindi, è normale che si soffermi anche sui piccoli dettagli. Dopo questo discorso, Cusitore si è calmato ed ha invitato Ida a ballare e lei ha accettato.

Dopo il ballo, poi, c’è stato un momento alquanto concitato. La De Filippi ha redarguito Pierpaolo invitandolo a darsi una svegliata, e il corteggiatore è apparso molto in imbarazzo. La conduttrice gli ha detto che, dopo il suo discorso, avrebbe dovuto avere una reazione. Purtroppo, fino a questo momento, Pierpaolo sta dando dimostrazione di essere poco istintivo, almeno secondo la conduttrice. I modi della donna sono stati alquanto perentori, sta di fatto che sul web in tanti hanno evidenziato il suo comportamento particolarmente irruento nell’ultimo periodo.

Tina censurata, due coppie al capolinea

Archiviato il Trono Classico, poi, si è passati a quello Over. Al centro dell’attenzione c’è stata Gemma Galgani, la quale sta conoscendo un nuovo cavaliere di nome Antonino. I due sono usciti una sola volta e, purtroppo, per l’uomo non è scattato nulla di più, mentre la dama è apparsa molto più presa. Durante tale blocco non sono mancati gli interventi di Tina Cipollari, la quale ha punto continuamente Gemma accusandola di provare un’attrazione sessuale nei riguardi del cavaliere. Maria è stata costretta a censurarla spegnendole il microfono.

In seguito si è parlato di Angelo e Ida. I due hanno discusso pesantemente in quanto la donna ha accusato il cavaliere di essere uscito con lei per far ingelosire Tiziana. Alla fine, hanno deciso di interrompere la frequentazione. L’ultimo blocco è stato dedicato a Barbara De Santi e al nuovo cavaliere che sta conoscendo. Anche loro hanno deciso di chiudere la frequentazione in quanto non vanno affatto d’accordo.