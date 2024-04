La puntata del 9 aprile di Uomini e Donne è cominciata con il Trono di Ida Platano. La donna ha deciso di partire da Pierpaolo Siano, per poi passare successivamente a Mario Cusitore. Con il primo tutto è andato liscio, mentre con il secondo ci sono stati dei problemi.

Ida sta benissimo con Pierpaolo, mentre ha dubbi su Mario a UeD

Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo sia Mario nella puntata di oggi di UeD. Con il primo l’uscita è andata molto bene, sta di fatto che i due si sono confrontati su temi molto delicati, come la famiglia, il legame con i nonni e con i loro rispettivi figli. In seguito, poi, Pierpaolo le ha fatto recapitare due mazzi di fiori, cosa che ha reso molto felice la tronista.

In studio, poi, Tina Cipollari ha un po’ messo in dubbio il ragazzo in quanto lo reputa troppo perfetto. Ida, invece, è apparsa entusiasta di come stiano andando le cose tra loro. Al termine del blocco, infatti, hanno anche ballato insieme. In seguito, poi, si è passati a Mario Cusitore. Anche la loro esterna è andata bene, tuttavia, Ida gli ha accennato di non riuscire a fidarsi pienamente di lui. Attualmente, infatti, ha più fiducia in Pierpaolo.

Lite tra Ida e Mario a Uomini e Donne: qualcosa si è rotto

Una volta che la linea è tornata allo studio, la Platano era molto seria e pensierosa, cosa notata soprattutto dagli opinionisti, i quali le hanno chiesto cosa fosse successo. Lei, però, non si è voluta sbilanciare ed ha preferito che fosse il corteggiatore a parlare. Lui è apparso alquanto in difficoltà, in quanto ormai non sa più come comportarsi con la donna. Sente che lei non si fida, e lui non sa più che fare, quindi è demoralizzato.

Ida, però, non si è lasciata intimidire, anzi, ha incalzato il corteggiatore dicendogli di non aver fatto nulla per lei nel corso della settimana. La tronista ha ammesso che, ormai, Mario non le arriva. Questo modo di fare della donna ha spazientito il pubblico da casa. In tanti, infatti, hanno attaccato lei in quanto, se non si fida più del corteggiatore, farebbe bene a mandarlo a casa, invece che continuare a tenerlo e fare questi teatrini. Anche Gianni Sperti, che di solito è dalla parte di Ida, stavolta si è schierato dalla parte di Mario.

Ida è in cerca di dimostrazioni da parte di Mario… #UominieDonne pic.twitter.com/1yO0woG5ej — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2024

Mario avrà fatto i suoi errori e fa fatica a corteggiare, è sempre un po' frenato ma Ida è di una pesantezza che poco si sopporta, sempre in vena di fare polemica, sempre prevenuta e sempre sull' alto la' — Dory (@Dory64558411) April 9, 2024

Daniele esce con Gaia e Marika, poi fa una precisazione su Beatriz

Dopo un blocco piuttosto lungo, poi, si è passati a Daniele Paudice. Il ragazzo è uscito prima con Gaia e poi con Marika. Con la prima ha un po’ discusso in quanto lei ha tirato in ballo di nuovo Beatriz D’Orsi. A quel punto, il tronista ha chiarito di aver fatto ciò che si sentiva, ma adesso il treno è passato, quindi, anche se lei cambiasse idea, lui non l’accetterebbe più. Dopo questo battibecco, poi, i due si sono chiariti e abbracciati. Anche l’esterna con Marika è andata abbastanza bene, anzi, fin troppo. Daniele, infatti, ha ammesso di essere piuttosto in imbarazzo, al punto da preferire di andar via.