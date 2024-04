Nell’episodio di Terra Amara, in onda il 9 aprile 2024 su Rete 4, la trama della popolare soap turca si infittisce. Tutti gli occhi sono puntati su Züleyha: sarà riconquistata da Yilmaz a Cukurova?

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, 9 aprile 2024

Il ventesimo episodio, seconda parte, di Terra Amara andrà in onda su Rete 4 oggi, martedì 9 aprile. La celebre soap turca, riproposta da Mediaset a seguito di una forte richiesta del pubblico, ha preso il posto di “Tempesta D’amore” per la fascia oraria delle 19.40, dal lunedì alla domenica. Nell’episodio di oggi, Demir, uomo di grande potere, fa valere la sua influenza. Sa che Yilmaz, liberato grazie all’amnistia, presto tornerà alla tenuta. Riuscirà a riconquistare Züleyha a Cukurova?x

Demir non intende lasciare nulla al caso e manda dei delinquenti a cercare Yilmaz. Contemporaneamente, l’invidia di Saniye per Züleyha continua a crescere, così come l’ostilità di Şermin. Quest’ultima teme che il bambino che Züleyha porta in grembo possa privare la sua stessa figlia Betul dell’eredità. Unendo le loro forze e la loro rabbia, Saniye e Şermin mettono in atto un pericoloso piano: introdurre un serpente velenoso nella stanza della donna incinta, nel tentativo di ucciderla insieme al bambino non ancora nato.

Tuttavia, le cose non vanno come hanno previsto Saniye e Şermin. Züleyha si salva dal serpente, così come il suo bambino. In fuga dal rettile, la donna precipita dalle scale e sviene. Lo shock darà inizio al travaglio, portando tutti a pensare che la caduta abbia innescato un parto prematuro. Nonostante ciò, Sabahattin non è presente al momento della nascita. Quando poi incontra Züleyha, si rende conto che non si è trattato di un parto prematuro. La trama si infittisce, la tensione monta e il pubblico è appeso alle sorti dei protagonisti.