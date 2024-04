Mario Cusitore si è reso protagonista di uno sfogo su Instagram in queste ore. Stando a quanto emerso dalle sue parole, sembra proprio che il corteggiatore di Uomini e Donne abbia voluto lanciare qualche stoccata legata proprio alla sua esperienza all’interno del programma. A dare credito a questa versione dei fatti è anche un intervento fatto da Ida Platano poco prima, sempre mediante le sue IG Stories. Ma cosa sarà successo? E, soprattutto, c’è davvero attinenza tra i due eventi?

Lo sfogo di Mario Cusitore sui social

Il rapporto tra Mario Cusitore e Ida Platano a Uomini e Donne sta diventando sempre più difficile. Nelle prossime puntate, infatti, assisteremo ad uno sfogo della donna, la quale manifesterà addirittura la volontà di interrompere il suo percorso. Nel frattempo, Mario ha pubblicato una IG Storie contenente uno sfogo.

Il protagonista, infatti, ha detto di essere fiero della persona che è, e del nodo in cui si comporta, in quanto si lascia guidare dal suo istinto e fa sempre quello che sente, anche se a volte commette degli errori. Mario, poi, ha parlato anche di alcuni percorsi terapeutici a cui si è sottoposto, e che in passato l’hanno aiutato, ma adesso sente di volersene liberare. Cusitore ha svelato di volersi godere le cose belle della vita in quanto, in fin dei conti, siamo tutti soli e non c’è nessuno al mondo che vorrebbe vederci meglio di loro.

Anche Ida Platano furiosa: esterne andate male a UeD?

Insomma, parole molto forti, che lasciano intendere che l’uomo non stia attraversando un periodo propriamente sereno. Al co tempo, anche Ida Platano ha pubblicato un contenuto alquanto perentorio. La tronista di Uomini e Donne, infatti, ha condiviso la foto di una ceneriera su cui è presente la scritta: “Mi sono rotta il ca**o“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Che sia anche questo un riferimento al suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi? Al momento non è chiaro, tuttavia, tra domano e dopodomani saranno registrate due nuove puntate di UeD, quindi è probabile che in questi giorni Ida abbia fatto le esterne con i suoi corteggiatori, alcune delle quali non andate propriamente bene. Non resta che attendere, dunque, per avere tutte le risposte.