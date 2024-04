Ida Platano è tra due fuochi a Uomini e Donne. Da un lato ha Mario Cusitore, il quale è in grado di regalarle tante emozioni ma, al contempo, anche tante insicurezze e momenti concitati. Dall’altro lato, invece, c’è Pierpaolo Siano, che è solito adoperare una modalità di corteggiamento alquanto costante e insistente, proprio come piace ad Ida. Durante un’intervista con la redazione del programma, la donna si è sbilanciata ed ha lasciato un po’ trapelare una sua preferenza.

Ida fa delle importanti riflessioni su Mario e Pierpaolo con la redazione di UeD

Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, durante la quale c’è stata la sfilata del parterre femminile, che ha visto trionfare Ida del Trono Over, la redazione ha deciso di intervistare i tronisti. Entrami si sono sbilanciati un po’ in merito ai loro corteggiatori e corteggiatrici. Ida Platano ha ammesso di non aver molto compreso il comportamento di Mario Cusitore, il quale ha sbottato contro di lei durante le scorse puntate poiché ha accusato la donna di non aver dato importanza al loro riavvicinamento.

Secondo il punto di vista di Mario, Ida avrebbe dovuto rimandare l’esterna fatta con Pierpaolo, per rispetto della loro uscita. La tronista, però, ha ribadito di non comprendere affatto la sparata del corteggiatore. Per contro, invece, ha descritto un po’ i comportamenti di Pierpaolo nei suoi riguardi, ed ha ammesso che lui è in grado di corteggiarla esattamente nel modo in cui lei desidera. Questo, dunque, consente a Ida di riuscire a farsi prendere da questo corteggiamento e, soprattutto, a fidarsi del cavaliere, cosa che non le accade con Mario.

La Platano sceglierà Pierpaolo? Anche Daniele Paudice fa una confessione

Mentre pronunciava queste parole, Ida non è riuscita a trattenere il sorriso. Quando parlava di Mario, invece, è stata un po’ seria e titubante. Questo, dunque, potrebbe essere un segnale di chi sia il preferito della donna al momento. Anche se in molti credono che, alla fine, Ida sceglierà Mario, anche perché, se ha deciso di tenerlo dopo tutto quello che ha fatto, vuol dire che ci tiene davvero, dopo quest’intervista, le carte in tavola stanno cambiando. Che sia Pierpaolo, in realtà, il suo preferito?

Passando a Daniele Paudice, invece, il ragazzo ha commentato l’intervento di Gaia in puntata, la quale ha accusato il tronista di essere stato scorretto nell’essere andato a chiamare Beatriz D’Orsi per conoscerla. Lui, però, ha ribadito di aver fatto ciò che si sentiva, pertanto, se potesse tornare indietro, farebbe esattamente lo stesso.