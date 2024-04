Anche nella puntata che andrà in onda oggi, venerdì 5 aprile, su Canale 5 di Pomeriggio 5, Myrta Merlino sarà assente. La conduttrice si prende l’ennesimo giorno libero dalla guida del format che lo scorso settembre le è stato assegnato. Cosa sta succedendo?

Myrta Merlino continua ad assentarsi da Pomeriggio 5: il motivo dell’assenza di oggi

Barbara d’Urso, in tantissimi anni di servizio, non si è mai assentata una volta dalla conduzione delle sue trasmissioni. Che fosse ammalata, sommersa di impegni o altro, la donna ha sempre militato per l’azienda senza battere ciglio. Lo stesso non può dirsi per Myrta Merlino che, invece, anche nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 sarà assente. Questo, dunque, è un paragone che non si può non fare.

Si tratta dell’ennesimo forfait della donna, dato che la stessa cosa è accaduta anche nei mesi scorsi. Alcuni giorni si assentò a causa dell’influenza, mentre in un’altra occasione non si presentò in studio in quanto impegnata in un viaggio fuori porta. Cosa sarà accaduto questa volta alla conduttrice? A dare l’annuncio è stata direttamente Myrta Merlino a chiusura della puntata di ieri di Pomeriggio 5. La donna ha salutato il suo pubblico dicendo che venerdì 5 aprile non avrebbe condotto lei la trasmissione a causa di un impegno improrogabile a New York.

Cosa c’è davvero sotto tutte queste assenze? Quando torna Myrta e sostituto

La conduttrice sarà al Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations, si tratta di un evento internazionale che ospita più di 4000 studenti provenienti da 149 paesi. I temi che verranno affrontati saranno di estrema attualità, sta di fatto che riguarderanno i diritti civili, il cambiamento climatico, la sicurezza, la povertà e, soprattutto, la pace nel mondo tanto agognata in questo particolare periodo storico. Myrta Merlino tornerà a condurre Pomeriggio 5 a partire da lunedì 8 aprile, mentre quest’oggi sarà sostituita, ancora una volta, da Giuseppe Brindisi.

Ad ogni modo, i telespettatori della trasmissione non possono fare a meno di chiedersi cosa ci sia dietro realmente queste continue assenze di Myrta dalla conduzione del talk show pomeridiano. Forse la donna è davvero consapevole che dal prossimo anno non verrà riconfermata alla guida della trasmissione, pertanto, se la sta prendendo “comoda”?