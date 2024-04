Amici 23 è tornato in onda con l’ultimo appuntamento di questa settimana del daytime, prima della terza puntata del serale di domani, sabato 6 aprile. Il daily, come sempre, è stato trasmetto su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore all’interno della scuola per giovani talenti più famosa d’Italia? Ci saranno state delle novità per gli allievi? Saranno giunti in casetta dei nuovi guanti di sfida in vista dell’appuntamento con il serale? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, Gaia si confida con Giulia Stabile

La nuova puntata del daytime di Amici 23 di quest’oggi, venerdì 5 aprile, è iniziata con le confidenze di Gaia a Giulia Stabile durante le prove. L’allieva ha detto che non si aspettava di arrivare fino a questo punto. Ha molti pensieri in testa e per lei, da quando è uscito Nicholas, è stata una vera batosta. La stessa cosa che accadde al tempo a Giulia, con Samuele. Gaia ha spiegato che già da quando si è lasciata con Mida è cambiato qualcosa. La Stabile ha cercato di dare molti consigli alla giovane danzatrice, dicendo anche che questa è un’esperienza unica ed irripetibile.

Gaia non vorrebbe mai lasciare Amici. La ragazza si è confidata soprattutto per ciò che riguarda il suo rapporto con l’ex fidanzato. Giulia Stabile ha detto alla ragazza di agire per quello che sente. Il distacco a Gaia ha fatto bene nella danza, anche se è un po’ un paradosso visto che lei non avrebbe mai voluto lasciare Mida. Christian per Gaia è stato un approccio a sentimenti che non ha mai provato. Per lei, Mida e Nicholas erano una vera spalle.

Nuovo guanto di sfida: Lucia vs Dustin

Intanto continuano ad arrivare i guanti di sfida. Alessandra Celentano ne ha mandato uno a Lucia, contro Dustin. Sarà un guanto sui tacchi in cui, essendo donna, dovrebbe essere anche avvantaggiata rispetto al suo alunno. Nella lettera, la maestra ha spiegato che riconosce delle qualità a Lucia ma non è certamente il suo modello di ballerina.

Dopo la comunicazione, Lucia ha potuto vedere la coreografia insieme ai suoi compagni di avventura, Dustin incluso. La ballerina si è chiesta se non è il modello di ballerina che piace alla Celentano per il suo corpo. Maria ha detto di sì ma nemmeno Isobel era il suo modello di ballerina quindi l’allieva può stare tranquilla. Lucia si sente sempre molto toccata da questo genere di cose e crede che la maestra abbia un pensiero molto antico. Tornando al guanto, l’allieva ha detto che sarà difficile spiccare più di Dustin ma crede che il guanto sia equo. In questo periodo, Lucia sente tante insicurezze e le parole della Celentano le hanno fatto evidentemente male. La ballerina spera di riuscirci e spera anche di prendere un po’ di confidenza in più sul palco.

Gaia ha incoraggiato la collega e l’ha riempita di complimenti anche se Lucia ha iniziato a piangere. Il motivo? Già durante l’ultima puntata del serale ha avuto paura di uscire. Non si sente di spiccare nella fase serale come vorrebbe. Per questo ha dei dubbi sulla sua permanenza ad Amici.

Petit e Marisol

Petit e Marisol sono sempre più vicini ed in un momento di confidenze nel letto, il cantante ha riempito la fidanzata di complimenti dicendo che è perfetta. Lui ha detto di non essersi mai innamorato fino a questo punto, non ha mai avuto una storia seria. All’inizio della relazione con Marisol non pensava che sarebbe durata davvero così tanto.

Lucia in crisi: pianti e sfoghi

Ma torniamo a Lucia che è scoppiata nuovamente a piangere e si è lasciata ad un momento di sfogo insieme a Gaia. Lei si sente delusa, ha paura di uscire e vorrebbe arrivare fino alla fine. Ma il cerchio sta iniziando a chiudersi e tutti gli allievi sono bravi e preparati. E’ come se Lucia non crede più in se stessa. Durante la scorsa settimana ha perso contro Sarah. Lei crede di meritare di andare avanti nel percorso ma si sente molto turbata perché non sta rendendo.

A gara di last one: chi ha vinto?

I ragazzi sono stati convocati in studio per una sorpresa. Al centro del palco era presente un gonfiabile, il last one. Gli allievi si sono dovuti mettere alla prova con il gioco facendo una vera e propria gara molto divertente, iniziata dopo una serie di prove.

I primi a sfidarsi sono stati Dustin, Marisol e Dustin per gli ZerbiCele. A vincere è stata Marisol.

Sarah, Sofia e Sofia si sono sfidate per i CuccaLo. A vincere è stata Sofia .

. Martina e Gaia hanno gareggiato per i Pettimondo. A vincere è stata Gaia .

. Si sono sfidati gli allievi perdenti per fare una finale a quattro. A vincere è stata Sarah.

Marisol, Sofia, Gaia e Sarah che hanno lottato nel round finale. Chi ha vinto? La prima a perdere è stata Sarah. Ci sono stati molti minuti senza errori per cui si è scelto per un pareggio!

Martina e Petit hanno deciso di fare una sfida tra di loro alla fine ed ha vinto Martina.

Il compleanno di Lil Jolie

In casetta si è festeggiato il compleanno di Lil Jolie tra palloncini colorati e tanto cibo. La cantautrice ha spento ventiquattro candeline in compagnia dei suoi amici. Si è detto molto contenta di festeggiare il suo compleanno in casetta, era un suo obiettivo e spera di poter festeggiare tante altre volte in compagnia dei compagni di avventura.

Per Lil è arrivata una sorpresa da parte di Vale, una sua amica, che ha voluto farle gli auguri e farle sentire tutta la sua vicinanza. Anche i genitori hanno voluto mandare degli auguri speciali ad Angela. Dopo i videomessaggi, Lil ha detto che è molto bello sentire che è bello sentire vicine le persone che sono lontane. Anche Gaia ha voluto fare una sorpresa all’amica: una lettera bellissima con un bouquet di fiori.