La puntata del 4 aprile di Uomini e Donne è iniziata con Ida Platano e Mario Cusitore al centro dello studio. Dopo la messa in onda dell’esterna, dove sono stati affrontati temi molto importanti, i due si sono confrontati in studio, ma non si è parlato solo di questo. Ecco cosa è successo.

Riavvicinamento tra Ida e Mario a Uomini e Donne: domande importanti

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un confronto stranamente pacifico tra Ida Platano e Mario Cusitore. Dopo essersi fatti la guerra per tante puntate, i due hanno trascorso un’esterna piacevole. Ida ha mostrato al corteggiatore il famoso filmato che aveva fatto registrare a sua nonna in occasione del compleanno di lui. Il cavaliere è rimasto molto colpito, sta di fatto che ha voluto replicare con tanto affetto.

Durante l’esterna, poi, Ida ha fatto un po’ di domande al ragazzo, per cercare di capire le sue emozioni verso di lei. La Platano non ci ha girato molto attorno, ed ha chiesto a Mario se fosse innamorato di lei. Lui, però, ha tergiversato non rispondendo. La questione, però, è stata affrontata anche in studio.

Show di Tina su Mario, l’esterna tra Ida e Pierpaolo

Una volta tornata la linea allo studio, infatti, Gianni Sperti ha chiesto a Mario Cusitore cosa provasse per Ida Platano in quanto, dalle cose che dice e che fa in esterna, sembra che sia innamorato. Anche in questa circostanza lui è stato molto vago, sta di fatto che ha detto che non dirà mai di essere innamorato di Ida, anche perché al momento è troppo presto. La sua risposta, però, ha fatto un po’ sorridere i telespettatori che conoscono le anticipazioni. In una prossima puntata, infatti, il cavaliere confesserà ad Ida proprio di essersi innamorato.

Al termine del blocco, poi, Ida e Mario hanno ballato insieme e, alla fine, Tina Cipollari ha stuzzicato il cavaliere chiamando in causa un uomo venuto durante la puntata di ieri di UeD, il quale ha detto di essere un produttore cinematografico e gli ha chiesto se potesse scritturare Mario per un film, dato che sembra un attore nato. Chiuso il blocco Mario, si è passati a Pierpaolo. Anche la loro esterna è stata tranquilla e molto romantica. In studio, infatti, Cusitore si è un po’ infastidito ed ha detto che la tronista avrebbe potuto far passare più tempo tra la sua esterna e quella del suo rivale. La tregua durerà poco?

