La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una discussione particolarmente accesa tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi. L’opinionista, purtroppo, proprio non riesce a tollerare la presenza della donna, sta di fatto che ha mosso accuse molto forti. Ad ogni modo, non è accaduto solo questo. Vediamo cosa è successo.

Tina contro Tiziana a Uomini e Donne: la dama ha un altro?

Oggi, martedì 2 aprile, Uomini e Donne è tornato in onda, dopo la breve pausa che c’è stata in occasione del giorno di Pasquetta. Il ritorno è stato parecchio movimentato a causa di una lite tra Tina e Tiziana. Dopo un ballo, la Cipollari ha colto la palla al balzo per chiedere alla dama come mai avesse deciso di ballare con Angelo, con cui, ormai, ha chiuso la conoscenza. Da lì è iniziata una discussione molto lunga.

Tina le ha detto di non essere in grado di portare avanti nessuna conoscenza, forse perché ha già qualcuno che l’aspetta fuori. Maria De Filippi è rimasta basita, chiedendo all’opinionista su quali basi muovesse questo genere di accuse così pesanti. La Cipollari ha continuato dicendo che, probabilmente, l’uomo in questione ha degli altarini, per cui non può venire allo scoperto, magari è già impegnato. Dinanzi queste parole, la conduttrice è rimasta ancora più scioccata.

Gli attacchi di Tina Cipollari, così pungenti e precisi, hanno dato modo al pubblico di pensare. In questi giorni, infatti, l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di aver scoperto che una dama di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il parterre in quanto impegnata al di fuori. Per timore di essere scoperta, dunque, la persona in questione avrebbe deciso di farsi da parte, che si tratti proprio di Tiziana?

Tina imita gli sguardi di Tiziana #uominiedonne pic.twitter.com/Ubc15GtNPz — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 2, 2024

Nuove conoscenze a UeD, Mario sbotta contro Ida, interviene Maria

Nella puntata del 2 aprile di Uomini e Donne, però, si è parlato anche di altro. Al centro dell’attenzione sono finiti anche Cristiano e Jasna, i quali hanno avviato una conoscenza. Durante tale blocco non sono mancati gli interventi pungenti di Marcello, il quale non ha potuto fare a meno di stuzzicare la sua ex. Nel dibattito, poi, è intervenuta anche Loredana, a cui Cristiano pare sia interessato. La dama, in un primo momento, si era fatta da parte, ma adesso ha cambiato idea ed ha deciso di mettersi in gioco.

Ad un certo punto, poi, c’è stata una sfuriata di Mario Cusitore. Il ragazzo ha chiesto di ballare ad Ida Platano, ma lei gli ha detto che preferisse parlare e non ballare. Lui, così, una volta terminata la musica, ha sbottato contro la donna dicendo di non volerla corteggiare più. Il pubblico è scoppiato in un applauso, ma successivamente ci ha pensato Maria De Filippi a ridimensionare le cose. Maria ha difeso Ida dicendo che fosse ancora provata poiché lui andò via il giorno del suo compleanno, mentre lei gli aveva preparato una sorpresa, ovvero, un videomessaggio di auguri di sua nonna. La conduttrice, inoltre, ha provato a far ragionare Mario sul fatto che, troppo spesso, è irruento nei riguardi della Platano, e una donna ci rimane male. Dopo questo discorso, i due si sono un po’ ammorbiditi, sta di fatto che, alla fine, hanno anche ballato insieme.