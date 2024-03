Ieri abbiamo parlato di alcune possibili liti che si sarebbero verificate durante la festa conclusiva del Grande Fratello. In un primo momento si era pensato che si sia trattato di una discussione tra Federico Massaro e Alessio Falsone. Adesso, però, è trapelata un’altra verità, che riguarda i “Perletti”. Ecco di cosa si tratta.

Equivoco tra Mirko e Sergio durante la festa del GF?

Durante la festa conclusiva del GF, che si è tenuta il 26 marzo, gli ex coinquilini si sono riuniti all’interno di un locale per trascorrere un po’ di tempo assieme in totale libertà e divertimento. Pare, però, che il clima goliardico sia stato interrotto da dei malumori di alcuni ex concorrenti. Amedeo Venza ha riportato la segnalazione di un suo follower il quale ha dichiarato di avere delle informazioni a riguardo.

Pare, infatti, che la lite sia scattata tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo stava sorseggiando un drink quando, improvvisamente, deve essergli scivolato, al punto che lui avrebbe detto: “Mi è caduto il drink porca pu**ana“. A causa della musica troppo alta, però, Mirko, che era nei paraggi, avrebbe frainteso la frase di Sergio, credendo che il giovane avesse detto “Perla è una pu**ana“.

La lite tra Brunetti e D’Ottavi e la verità su Anita e Perla

Dinanzi queste parole, pare che Mirko abbia aggredito Sergio, senza dunque un reale motivo. Una volta chiarita la situazione, poi, i due avrebbero fatto pace, tuttavia, il clima ormai era rovinato, pertanto, la serata è proseguita in un modo un po’ glaciale. Questa, naturalmente, è una segnalazione, la quale non è stata corredata da prove, quindi, le cose potrebbero anche non essere andate esattamente in questo modo.

Ad ogni modo, in queste ore sono arrivati aggiornamenti anche in merito alla presunta lite tra Anita Olivieri e Perla Vatiero. La prima avrebbe tolto il segui da Instagram alla seconda. Alcuni utenti più attenti, però, hanno notato che le due, in realtà, non si sarebbero mai seguite, non ancora almeno. Non resta che attendere, dunque, per vedere se lo faranno, cosa che confermerebbe questa versione dei fatti.