Ieri sera c’è stata la festa post Grande Fratello organizzata dagli ex concorrenti. All’evento hanno partecipato quasi tutti, tranne tre persone, tra cui Beatrice Luzzi. Tra i presenti, però, pare ci siano state alcune tensioni. Stando ad alcune segnalazioni trapelate dai social, infatti, pare che ci siano state delle liti tra alcuni ex coinquilini. Ecco cosa è successo.

Scontri e tensioni durante la serata post GF: ecco tra chi

Durante i festeggiamenti post GF pare sia accaduto qualcosa di particolarmente increscioso. Gli ex concorrenti del reality show hanno condiviso mediante i loro account social i momenti più salienti della serata, facendo particolare attenzione ad omettere certe cose. Il clima goliardico, spensierato e divertente trapelato dai video e le foto presenti sui social, infatti, non sembrano rispecchiare il reale stato d’animo di alcuni protagonisti.

Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, hanno dichiarato di aver scoperto che, durante l’evento, due ex coinquilini in particolare si sarebbero scontrati. Uno sembra essere Federico Massaro, mentre dell’altro ci sono poche informazioni. Tuttavia, alcuni indizi sembrano condurre verso Alessio Falsone, considerando che i due si sono pesantemente scontrati anche nella casa.

Anita toglie il segui a Perla: altre marette in atto?

Ad ogni modo, c’è da dire che Alessio è sempre stato appiccicato ad Anita Olivieri durante la festa post GF, pertanto, non si sa con esattezza se sia davvero lui il ragazzo che ha discusso con Federico. Per il momento non sono note le cause del diverbio, ma pare solamente che il clima fosse diventato piuttosto teso e agitato.

Venza ci ha tenuto a precisare che adesso ne vedremo delle belle. Ora che i riflettori si sono spenti, infatti, molti ex concorrenti faranno il possibile affinché essi tornino ad illuminarli, sta di fatto che pare che alcuni di loro stiano già facendo di tutto per cercare di riuscire ad entrare a far parte di agenzie, o di sbarcare all’Isola dei Famosi. Come se non bastasse, poi, è stato notato che Anita Olivieri ha tolto il segui a Perla Vatiero su Instagram. Chissà che i malumori di ieri non abbiano riguardato anche loro.