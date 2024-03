Moltissimi telespettatori del Grande Fratello sono ancora increduli e non riescono a capacitarsi del fatto che Beatrice Luzzi non sia riuscita a vincere questa edizione del reality show, malgrado sia stata la protagonista assoluta ed indiscussa. A distanza di un po’ di ore da tutto il frastuono della finale, la donna ha deciso di fare un’analisi lucida della situazione e della vittoria di Perla Vatiero. A tal proposito, non è riuscita a trattenersi dal lanciare una pesante stoccata contro la giovane e Mirko Brunetti.

L’analisi lucida di Beatrice Luzzi sulla vittoria di Perla Vatiero al GF

Una volta terminato il Grande Fratello, Beatrice Luzzi è apparsa molto solare e appagata, malgrado il secondo posto. Dopo un po’ di tempo, però, la donna ha tirato fuori quello che pensa davvero circa la vittoria di Perla Vatiero. Nel corso di un’intervista rilasciata per il magazine Chi, la donna ha ammesso di credere che Perla abbia vinto grazie alla relazione con Mirko Brunetti.

I due, infatti, hanno accumulato i loro fan, gareggiando in coppia e, di conseguenza, riuscendo a scavalcare la rivale. Inoltre, contro Beatrice c’erano anche tutti i fan dei suoi avversari, che sono sempre stati numerosi all’interno della casa del GF. Essi, infatti, avranno certamente votato per Perla. Malgrado tutte queste condizioni sfavorevoli, però, il distacco di voti tra le due finaliste è stato bassissimo, sintomo del fatto che la potenza di Beatrice Luzzi resta indiscussa.

La dura stoccata a Mirko e Perla

Durante l’intervista, poi, Beatrice Luzzi ha voluto lanciare anche una pesante stoccata contro i Perletti. Nello specifico, ha ammesso di non credere fino in fondo al loro amore. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che crede che i due si siano riavvicinati per strategia, in quanto si sono resi conto che questa cosa al di fuori potesse piacere tanto al pubblico da casa, giocando a loro vantaggio.

Ad ogni modo, Beatrice ha ammesso che solamente il tempo darà loro tutte le risposte. Una volta spenti i riflettori, infatti, bisognerà capire se Mirko e Perla siano riusciti davvero a mettere da parte tutte quelle divergenze che li hanno portati ad un drastico allontanamento. Infine, la Luzzi ha anche ammesso di credere al legame tra Mirko e Greta Rossetti, e non solo. La donna credeva anche che Perla non fosse più interessata realmente a Mirko, in quanto questo fece trapelare quando entrò in casa. Proprio per tale ragione è rimasta molto stupita dell’epilogo di tutta la situazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina