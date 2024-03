Malgrado tutti gli sforzi e i sacrifici fatti, Beatrice Luzzi non è riuscita a vincere l’edizione di quest’anno del Grande Fratello. La donna si è aggiudicata il secondo posto, distaccata da Perla Vatiero solo per pochi voti. Moltissimi fan sono rimasti delusi di questo epilogo, ma come avrà reagito lei? Ecco quali sono state le sue prime parole.

Ecco cosa ha detto Beatrice Luzzi sul suo secondo posto al GF

I concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, specie quelli arrivati in finale, sono ancora in fase di ripresa dopo tutto quello che è accaduto ieri. Ciò che in molti sono curiosi di sapere, però, è quale sia stata la reazione di Beatrice Luzzi al suo secondo posto. La donna non è ancora tornata attiva sui suoi social, tuttavia, delle persone presenti in studio hanno riportato alcune testimonianze.

Una volta finita la puntata e spenti i riflettori, infatti, alcune persone del pubblico si sono avvicinate ai protagonisti di questa avventura per chiedere loro autografi e scambiare due parole. Ebbene, in molti si sono recati proprio da Beatrice Luzzi, la quale è stata sempre gentile e garbata. La donna ha risposto a tutti e si è trattenuta per fare delle foto e firmare alcuni autografi. A chi le ha chiesto di commentare l’epilogo di questa avventura, lei si è limitata a dire di essere contenta così. L’attrice ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta in tutti questi mesi, e questa per lei è la cosa più importante.

Beatrice si ferma a chiacchierare con i fan dopo il Grande Fratello

Da quanto emerso, dunque, pare proprio che Beatrice Luzzi non abbia voluto sollevare alcun tipo di polemica per la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello. In effetti, non è solo la vittoria che gratifica, ma anche l’affetto e la vicinanza dei sostenitori e, naturalmente, delle persone care, e Beatrice li ha entrambi.

La donna, infatti, è uscita dallo studio insieme al suo ex e ai suoi due figli e il suo sguardo è stato colmo di gioia. Una volta fuori dagli studi, poi, altri fan hanno raggiunto la donna gridandole tanti complimenti da dietro le transenne. Beatrice ha deciso di trattenersi nuovamente ed ha ascoltato tutto quello che avessero da dirle i suoi sostenitori. Una donna in particolare l’ha invitata ad ascoltare la canzone di Fiorella Mannoia “Mariposa” e la Luzzi ha risposto dicendo che sicuramente lo farà. Insomma, a molti Bea manca già.

