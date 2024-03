Ieri, lunedì 25 marzo, si è conclusa l’edizione più lunga nella storia del Grande Fratello fatta fino ad ora. A trionfare è stata Perla Vatiero, la quale ha superato per una manciata di voti la sua rivale Beatrice Luzzi. La sua vittoria ha reso felice molti, tuttavia, ha fatto storcere il naso anche a tante persone, le quali reputavano molto più giusto affidare questo titolo all’attrice. Tra le varie reazioni, a generare particolare sgomento è stata quella di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, la quale ha dato luogo a un vero e proprio show. Ecco che ha fatto.

Lo show di Marcella Bonifacio dopo la vittoria di Perla Vatiero al GF

Perla Vatiero ha vinto questa edizione del Grande Fratello nella puntata andata in onda ieri. La sua, però, sembra essere molto di più una “vittoria di coppia”, dato che è come se avesse gareggiato insieme a Mirko Brunetti, accaparrandosi anche i voti dei suoi fan. Ad ogni modo, a godere del risultato è stata la madre di Greta Rossetti. Marcella Bonifacio, infatti, ha registrato delle Instagram Storie stanotte in cui ha commentato quanto accaduto in diretta.

La donna ha fatto, come suo solito, uno show, godendo e mostrandosi particolarmente felice per come siano andate le cose. Secondo il suo punto di vista, la vittoria di Perla sarebbe stata meritatissima. Il messaggio che lei e sua figlia Greta Rossetti hanno dato a tutta l’Italia è davvero esemplare. L’amicizia, la solidarietà femminile, l’andare oltre le apparenze da parte delle due ragazze è stata l’unica cosa positiva trasmessa durante questo GF secondo Marcella.

Le accuse contro gli hater e le prime parole di Perla

Nel corso del suo colorito sfogo, la Bonifacio non ha fatto altro che gridare e mostrarsi particolarmente euforica. A un certo punto, poi, si è rivolta ai “rosiconi”, che invece speravano in un epilogo differente. Ebbene, a tal riguardo, ha consigliato loro di bruciare e di andare a fuoco per la rabbia di non essere riusciti nel loro intento di far vincere Beatrice Luzzi, che era da sempre la super favorita.

Ad ogni modo, al momento la diretta interessata, ovvero la vincitrice di questa edizione del GF Perla Vatiero, non ha ancora commentato quanto accaduto sui social. Mediante il suo profilo Instagram sono presenti alcune Stories registrate subito dopo la vittoria da Marco Maddaloni, il quale si congratula con lei, e la giovane si limita a dire di aver sentito molto la sua mancanza e di aver vinto anche per lui.