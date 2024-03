Gli spoiler settimanali di Uomini e Donne, relativi alle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 marzo, rivelano che, finalmente, andrà in onda la scelta di Brando Ephrikian. Oltre a questo evento, però, ce ne saranno anche altri degni di nota, come l’uscita dal programma di una coppia del Trono Over. Ecco tutto quello che succederà.

Anticipazioni Trono Classico UeD: la scelta di Brando e le esterne di Ida e Daniele

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Brando Ephrikian. Il ragazzo aveva disertato la sua scelta la scorsa settimana, dicendo di non essere più sicuro della sua decisione. Nei prossimi giorni, però, finalmente andrà in onda il momento conclusivo del suo percorso. Il ragazzo sceglierà Raffaella Scuotto, lasciando tutti stupiti. I presenti in studio, infatti, si aspettavano che avrebbe optato per Beatriz D’Orsi. Quest’ultima rimarrà molto male, sta di fatto che scoppierà a piangere. In seguito, però, farà un discorso molto dolce al tronista dove gli augurerà il meglio. Brando e Raffaella, così, lasceranno il programma insieme.

Ida Platano, invece, uscirà sia con Mario sia con Pierpaolo. A Cusitore farà anche una sorpresa in occasione del suo compleanno. Nello specifico, farà arrivare una torta in studio e lui ne sarà felice. Nelle esterne successive, però, ci saranno dei dissapori. Ida, infatti, avrà modo di discutere sia con Pierpaolo, il quale deciderà addirittura di abbandonare lo studio, ma poi tornerà su consiglio di Gianni Sperti. Anche con Mario ci saranno delle liti, al punto che anche lui dirà di voler nuovamente andare via. Alla fine, però, entrambe le situazioni verranno arginate. Daniele Paudice, invece, approfondirà la conoscenza di Gaia, una corteggiatrice con la quale si sta trovando particolarmente bene. Il giovane, inoltre, darà luogo ad un colpo di testa. Dopo la scelta di Brando, chiederà alla redazione di far richiamare Beatriz D’Orsi. Lei verrà in studio ma, alla fine, deciderà di non rimanere.

Una coppia di Uomini e Donne lascia il Trono Over e new entry

Per quanto riguarda le dinamiche del Trono Over, invece, nelle puntate di questa settimana di Uomini e Donne esse saranno trattate poco, in quanto si parlerà poco dei più adulti. Le prime due puntate, infatti, dovrebbero essere interamente dedicate alle vicende dei più giovani. Nelle successive, poi, vedremo che si parlerà di una coppia, ovvero, Alessandro Rausa e Maria Teresa, i quali decideranno di lasciare il programma insieme.

Gemma Galgani, dal canto suo, riceverà la visita di un nuovo corteggiatore. Lui è molto giovane, in quanto ha 51 anni, e la dama deciderà di tenerlo per poterlo conoscere. I due, infatti, usciranno anche insieme. Mario Verona, invece, riceverà la visita di una nuova corteggiatrice, che deciderà di conoscere.