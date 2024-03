La puntata del 19 marzo di Uomini e Donne è stata incentrata sulla “finta” scelta di Brando Ephrikian. Maria De Filippi, infatti, ha dato il via alla messa in onda con il lieto annuncio. La conduttrice, però, ci ha tenuto a ribadire che il ragazzo fosse piuttosto indeciso, sta di fatto che ha cambiato idea continuamente in queste ore. Successivamente, poi, si è dato il via al “teatrino”.

Tutto pronto per la scelta di Brando a UeD, ma qualcosa va storto

Una volta entrato in studio, vestito di tutto punto, Brando Ephrikian ha ammesso di essere molto confuso. Allo stesso tempo, però, ha ammesso di essere giunto ad una scelta definitiva. In seguito, poi, è andato in onda un filmato inerente il post della scorsa puntata. Il tronista ha videochiamato sia Beatriz D’Orsi sia Raffaella Scuotto per informarle della scelta. Entrambe, però, sono apparse molto serie e distaccate, specie la napoletana.

I presenti in studio, infatti, le hanno attaccate parecchio dicendo di averle viste davvero troppo fredde. Gli esponenti del parterre, poi, hanno iniziato ad ipotizzare quale sarebbe stata la scelta di Brando, e l’esito è stato ambivalente. Come di consueto, poi, si sono visti i best moment di entrambe le ragazze, con conseguente ingresso in studio da parte loro. Entrambe si sono dette alquanto impacciate Soprattutto Raffaella è apparsa seria anche in studio ed ha detto al tronista di fare la scelta di cuore.

Brando non fa la scelta e perde la parola

Dal momento in cui le due ragazze sono entrate in studio, il clima è stato piuttosto teso. Nessuna delle due sembrava entusiasta della scelta, Maria De Filippi ha preso in parte le difese delle due ragazze ammettendo che, effettivamente, ha sbagliato lei a dire che Brando fosse troppo indeciso, tuttavia, il tronista è fatto in questo modo, quindi le due ragazze devono accettarlo così com’è. Ad un certo punto, poi, ha preso la parola Mario Verona, il quale ha ammesso che lui, se fosse in Brando, non sceglierebbe proprio nessuna.

Dopo questo intervento, le due ragazze sono state invitate ad uscire dallo studio, ma anche Brando si è voluto prendere un momento. Al termine, poi, la conduttrice ha annunciato che non farà la sua scelta. Le due ragazze sono apparse basite. Raffaella è rimasta fredda, mentre Beatriz è scoppiata in lacrime. Per tutto il tempo Ephrikian è rimasto in silenzio, al punto che anche sui social si sono chiesti che cosa avesse per la testa. Neppure quando le sono state fatte delle domande ha proferito parola, era totalmente imbalsamato.