Anche in queste ultime ore di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, alcune concorrenti stanno dando modo di far parlare di sé e di sollevare dei polveroni. In particolar modo, Letizia Petris e Perla Vatiero sono state beccate a parlare molto male di Beatrice Luzzi, mentre in questi ultimi giorni sono apparse molto gentili e disponibili nei suoi riguardi. Era, dunque, solo una strategia per la finale?

Letizia e Perla contro Beatrice: che è successo

I concorrenti stanno vivendo gli ultimi momenti all’interno della casa del GF. Ormai la loro mente è proiettata al di fuori, tuttavia, due ragazze in particolare, hanno dimenticato per un attimo che stasera ci sarà la finale, ed hanno iniziato a dire delle cose sgradevoli su Beatrice Luzzi. Le persone in questione sono Letizia Petris e Perla Vatiero.

Le due si trovavano in giardino a prendere il sole insieme a Greta Rossetti quando, d’improvviso, hanno iniziato a parlare male di Beatrice. Le due hanno criticato fino all’ultimo alcuni atteggiamenti assunti dalla donna. In particolare, hanno reputato il suo modo di fare altamente dispotico e autoritario, come quando pare abbia chiesto a dei coinquilini di fare delle cose per lei, oppure quando si sarebbe press tutto lo spazio in camera per fare le sue valigie.

Pubblico del GF contro la Vatiero e la Petris, hanno finto fino ad ora?

Perla Vatiero, che ultimamente sembrava aver legato molto con la Luzzi, al punto da mettere da parte i vecchi dissapori, sta di fatto che le due hanno ricevuto anche degli aerei di coppia, ha detto di non criticare il comportamento della Luzzi, bensì quello di chi asseconda le sue richieste assurde. La giovane ha anche puntualizzato che se Letizia o Greta avessero provato a fare quello che avesse detto loro di fare Beatrice, lei non lo avrebbe permesso.

Il video in questione è divenuto virale sul web, sta di fatto che in tanti lo stanno commentando accusando le ragazze di aver solo mentito di aver sancito una tregua con la Luzzi. Il tutto sarebbe stato fatto unicamente in vista della finale, per aggraziarsi un po’ il pubblico da casa. Altri, invece, hanno invitato le due ragazze a dire in faccia a Beatrice quello che pensano davvero di lei. insomma, neppure nelle ultime ore si può stare tranquilli al GF.