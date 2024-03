Tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero pare sia nata un’insolita alleanza nella casa del Grande Fratello. Le due protagoniste, infatti, si sono fatte la guerra per tantissimo tempo. Numerose sono state le puntate durante le quali non facevano che scontrarsi pesantemente. Adesso che il GF sta per chiudere i battenti, invece, il clima in casa sembra essere decisamente diverso. Ecco cosa è successo in queste ore.

L’aereo per Beatrice e Perla al GF scatena un’alleanza

Possa piacere o meno, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono, sicuramente, le due protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. Su di loro, infatti, sono state create le dinamiche che hanno tenuto in piedi buona parte del programma, pertanto, hanno dato tanto in casa, nel bene e nel male. Il loro spirito battagliero le ha portate spesse volte a scontrarsi, ma adesso tutto sembra essere alle spalle.

Quest’oggi, infatti, le due hanno ricevuto un aereo contenente un messaggio, all’interno del quale c’era scritto che loro due fossero il GF. Entrambe sono apparse molto felici, ma anche imbarazzate, in quanto tutti, a modo loro, hanno contribuito alla realizzazione di questo reality show. Ad ogni modo, mentre le due erano in giardino a ringraziare i fan, si sono cinte in un abbraccio molto sentito.

La confessione della Luzzi sulla Vatiero

Ad un certo punto, poi, Beatrice Luzzi ha detto di avere molta simpatia per Perla. Quest’ultima ha ricambiato dicendo che, nonostante gli screzi avuti, le due si vogliono molto bene. La Luzzi ha sminuito i dissapori pregressi ammettendo che si sia trattato di quisquiglie (mica tanto). In ogni caso, adesso è tutto superato, al punto che l’attrice ha fatto anche una confessione spiazzante.

La donna ha ammesso che, in questi giorni, Perla le ha detto una cosa che l’ha fatta commuovere. Nello specifico, infatti, la Vatiero, parlando con Letizia Petris, ha svelato che, nel momento in cui vede Beatrice venire a letto la sera, si sente come a casa, e quindi riesce ad addormentarsi serenamente. Queste parole hanno molto commosso la Luzzi che, infatti, ha deciso di riportarle rendendole pubbliche a tutti i telespettatori. Questa nuova alleanza, dunque, sembra godere di tantissima approvazione sul web.