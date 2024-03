Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, la quale ha decretato l’uscita di tre concorrenti, tra cui anche Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti si è sfogata con Sergio D’Ottavi, a cui ha fatto delle confessioni molto importanti. La ragazza ha acquisito tante consapevolezze nel momento in cui ha scoperto di essere amata dal pubblico da casa, proprio per tale motivo, ha detto delle cose importanti.

Lo sfogo di Greta Rossetti dopo l’uscita di Giuseppe dal GF

Greta Rossetti e Perla Vatiero sono riuscite a battere Giuseppe Garibaldi al televoto flash, che è stato aperto durante la puntata di ieri del Grande Fratello. Il concorrente, così, con estremo dispiacere, ha dovuto abbandonare la casa. Greta, allora, nella notte ha voluto fare delle riflessioni su quanto accaduto in compagnia di Sergio D’Ottavi. La giovane ha ammesso di essere dispiaciuta per Giuseppe, tuttavia, è contenta per lei.

Grazie a quello che è accaduto, infatti, la giovane si è resa conto di avere dei fan e di essere amata al di fuori della casa. Questo, ovviamente, le dà tanta sicurezza e le fa provare anche meno paura di uscire. Fino a questo momento, la giovane si è sempre mostrata particolarmente insicura, mentre l’esito del televoto la sta spronando tanto a credere e confidare di più in se stessa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le confessioni della Rossetti a D’Ottavi e il messaggio della mamma

Sergio D’Ottavi è stato molto felice di ascoltare questo discorso da Greta, sta di fatto che le ha detto che, finalmente, anche lei ha capito quanto vale, quindi si tratta di un enorme traguardo raggiunto. Greta, allora, ha colto la palla al balzo per ringraziare il coinquilino e dirgli che, se ad oggi è diventata la persona che è, deve molto anche a lui.

Il coinquilino, infatti, l’ha sempre supportata, ha sempre creduto in lei e non l’ha mai forzata a fare cose che non si sentiva di fare. Ha rispettato i suoi tempi e, soprattutto, è sempre stato il suo primo fan. Proprio per tale motivo, Greta gli è molto grata. La giovane, inoltre, ha anche fatto una dedica molto importante al suo interlocutore. Nel dettaglio, gli ha detto che nessun altro uomo sarebbe stato in grado di farla sciogliere e di farla aprire come ha fatto. Dopo queste parole molto forti, i due si sono cinti in un tenero abbraccio.

Intanto, sui social la mamma di Greta Rossetti sta gongolando. La signora Marcella Bonifacio, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ride a crepapelle, senza un motivo ben preciso. La donna, però, tra un ghigno e un altro, ha detto che a tante persone ieri il cibo è rimasto sullo stomaco, chiara allusione, ovviamente, al superamento del televoto di sua figlia. A quanto pare, dunque, non era affatto vero che si augurava la sua uscita, forse è stata davvero tutta una strategia.