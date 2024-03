Ieri la mamma di Greta Rossetti ha dato luogo ad uno sfogo contro Beatrice Luzzi e contro sua figlia. In queste ore, però, la signora Marcella Bonifacio ha dato davvero di matto. Mediante il suo profilo Instagram, infatti, ha detto delle cose davvero molto forti contro Greta, quasi da non sembrare che sia sua madre. La donna si è addirittura augurata che sia Greta ad uscire lunedì prossimo dal Grande Fratello. Ecco cosa è successo.

Le durissime parole della mamma di Greta Rossetti contro i “Sergetti”

In queste ore, la mamma di Greta Rossetti ha dato davvero di matto sui social. Tutto è partito da un aereo che hanno ricevuto Greta e Sergio all’interno della casa. I due, infatti, sono stati raggiunti dall’affetto dei loro fan, i quali gli hanno mandato un velivolo che trascinava la seguente scritta “GS mordete la vita“. I due sono apparsi felicissimi, sta di fatto che si sono cinti in un abbraccio molto lungo e tenero, ed hanno ringraziato i fan. Questo striscione, però, non è affatto piaciuto a Marcella, che infatti ha dato di matto sui social.

La donna ha esordito mandando a quel paese i “Sergetti”. In seguito, poi, ha detto che tutti i sostenitori di questa coppia rimarranno delusissimi, in quanto i due non dureranno nulla una volta fuori dalla casa. In seguito, poi, la protagonista ha attaccato sua figlia ed ha detto di non riconoscerla più. Greta sembra essere totalmente “rinco***onita” da questo rapporto con D’Ottavi al punto da avere paura per lei.

Marcella Bonifacio si augura che esca sua figlia dal GF: parole inaspettate

Come se non bastasse, poi, la Bonifacio ha ammesso di sperare che lunedì prossimo sia proprio sua figlia ad essere eliminata dal Grande Fratello, ma lei non si farà trovare in quanto prova disgusto nei suoi riguardi e non vuole vederla. Quando è entrata al GF non ha sbroccato contro sua figlia solamente perché provava pena per lei. Si tratta di una cosa davvero assurda, considerando che le persone care ad un concorrente dovrebbero augurarsi per lui che arrivi in finale, specie a questo punto della trasmissione.

Marcella ha fatto delle smorfie quasi schifate nei riguardi di sua figlia e, successivamente, ha detto che, una volta fuori dal reality show, la porterà sicuramente da uno psichiatra in quanto si è bruciata totalmente il cervello. I modi adoperati dalla donna, oltre che alle parole sicuramente forti, stanno indignando il popolo del web. Non sembra normale, infatti, che una madre parli in questo modo di sua figlia.