Gli uomini della casa del Grande Fratello hanno deciso di organizzare uno scherzo alle loro coinquiline. Dopo essere rientrati dalla loro serata trascorsa in suite, dove ci sono stati chiarimenti inattesi, hanno deciso di tendere loro una trappola rivelando cose molto particolari che sarebbero accadute durante la loro assenza. Soprattutto Greta Rossetti è apparsa piuttosto infastidita e gelosa nei riguardi di Sergio D’Ottavi.

Lo scherzo degli uomini alle donne del GF

Tornati dalla serata in suite, i concorrenti hanno voluto prendersi un po’ gioco delle loro coinquiline al GF. Dato che la scorsa volta furono le ragazze ad andare in suite, e ricevettero la sorpresa di alcuni brasiliani, stavolta sono stati i maschi a “vendicarsi”. Soprattutto Sergio D’Ottavi, infatti, ha stuzzicato Greta Rossetti dicendo che in suite avessero ricevuto la visita di cinque ballerine e cinque massaggiatrici.

Naturalmente, i ragazzi si sono accordati su cosa dire prima di rientrare nella casa, sta di fatto che hanno riportato la stessa versione. Greta, infatti, ha chiesto a Federico Massaro di raccontare lui la verità, e anche il ragazzo ha detto esattamente le stesse cose del coinquilino.

Greta Rossetti gelosa di Sergio D’Ottavi

Successivamente, poi, ad infiammare un po’ la situazione ci ha pensato Alessio Falsone. Il ragazzo, infatti, ha detto che tutti gli uomini sono rimasti molto colpiti dalle massaggiatrici. Greta è sembrata molto incuriosita dalla cosa, sta di fatto che ha chiesto al coinquilino come si fosse comportato Sergio.

Ebbene, Alessio ha “difeso” il suo amico asserendo che D’Ottavi si fosse comportato molto bene, al punto da decidere di farsi massaggiare solo le gambe. Dinanzi questa confessione, però, Greta ha sbroccato, ed ha detto che per lei fosse molto più intimo questo tipo di contatto, rispetto alla schiena.