Ieri sera i concorrenti uomini del Grande Fratello sono stati premiati dagli autori per aver vinto una prova di canto contro le donne. Proprio per tale ragione, sono stati invitati a raggiungere la suite per trascorrere una serata in totale relax. Il clima sereno e conciliante ha favorito il dialogo tra loro, sta di fatto che ci sono stati dei chiarimenti inaspettati, come quello tra Federico Massaro e Alessio Falsone.

Il chiarimento inatteso tra Federico Massaro e Alessio Falsone al GF

Dopo essersi scontrati pesantemente, Federico Massaro e Alessio Falsone hanno deciso di fare la pace. A un passo dalla semifinale del GF, che ci sarà stasera, giovedì 21 marzo, i due si sono lasciati andare ad un confronto molto intimo. Durante un bagno caldo in sauna, infatti, hanno colto la palla al balzo per parlare di tutto quello che è accaduto.

Il primo ad esordire è stato Alessio, il quale ha ammesso di essere pentito per come ha affrontato la situazione. Falsone ha svelato che, troppo spesso, si fa guidare unicamente dal suo istinto e dall’impeto, senza far funzionare correttamente la ragione. Per questo ha sbottato in malo modo contro Federico, trattandolo molto male. Al contempo, però, il ragazzo ha esortato il coinquilino a darsi una svegliata. Lui ha un grande potenziale, è bellissimo, intelligente, capace, però deve comportarsi in maniera un po’ più responsabile e matura.

Chiarimento anche tra Massimiliano e Falsone: tutto vero o solo strategia?

Federico ha ascoltato con estrema partecipazione il discorso del suo interlocutore e, alla fine, ha ammesso anche lui di essere pentito per quello che è successo. Anche lui ha la sua dose di colpe, sta di fatto che si sarebbe potuto comportare in maniera meno egoista e infantile. Ad ogni modo, al di là di tutto, i due si vogliono un gran bene, sta di fatto che si sono abbracciati teneramente.

Tempo di chiarimenti anche per Massimiliano Varrese e Alessio. Anche loro due hanno avuto degli screzi in questi giorni che, per fortuna, sono stati arginati. L’attore ha ammesso che i due si sarebbero potuti dire le cose in un altro modo. Entrambi, inoltre, hanno detto cose che non pensavano realmente, pertanto, si sono scusati reciprocamente. Dunque, pace sincera tra tutti, oppure solo strategia in vista della semifinale del GF?