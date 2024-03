Nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne si è tornato a parlare di Gemma Galgani. La dama si è accomodata al centro dello studio insieme a Claudio, un nuovo corteggiatore venuto per lei. Le cose tra i due, però, non hanno preso la piega sperata. I presenti in studio hanno notato una certa freddezza soprattutto da parte della torinese, pertanto, nel giro di poco tempo, è scoppiato il caos.

Tutti contro Gemma Galgani a UeD

Oggi a Uomini e Donne, Gemma Galgani si è seduta al centro dello studio insieme a Claudio. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi scambiati anche un bacio, definito da Gemma “all’acqua di rose“, in quanto non molto passionale. Durante l’uscita, tra di loro ci sono stati dei disguidi, in quanto il cavaliere ha accusato la dama di essere fredda nei suoi riguardi.

Gemma si è subito arrabbiata per le insinuazioni del cavaliere, sta di fatto che tra loro c’è stata una discussione. Al termine della serata, però, hanno fatto la pace. In studio la situazione si è ribaltata. Gemma è stata pesantemente attaccata sia da Tina Cipollari, sia da Gianni Sperti. I due hanno accusato la donna di non essere interessata a Claudio, e di continuare a tenerlo solamente per allungare il brodo.

Anche Ida attacca Gemma, lei si offende, Maria la difende

Gemma Galgani ha provato a difendersi e a sminuire le accuse dei due opinionisti, ma non ci è riuscita. Ad un certo punto, poi, è intervenuta anche Ida Platano, cara amica di Gemma, che stranamente ha deciso di andarle contro. La tronista, infatti, ha detto che effettivamente è probabile che Claudio abbia percepito di non interessare particolarmente alla Galgani in quanto è proprio così che stanno le cose. La dama si è un po’ arrabbiata, ma Maria De Filippi ha difeso Ida dicendo che, anche se è una sua amica, la può pensare diversamente da lei.

Ad ogni modo, al termine del dibattito, Claudio ha deciso di andare via e di porre lui fine a questa conoscenza. Il cavaliere ha detto di non voler assolutamente fare queste discussioni a centro studio, pertanto, preferisce farsi da parte. Gemma non si è certamente strappata i capelli, sta di fatto che anche la conduttrice le ha fatto notare di non aver avuto la voglia di uscire per seguirlo. In tanti sul web hanno avuto la percezione che la donna volesse continuare con Claudio solo per trascorrere qualche momento a centro studio.

Gemma massacrata a centro studio perché vuole continuare ad uscire con un uomo che non le piace solo perché le mancava stare a centro studio in un anno di magra e nonostante l’esperienza non riesce a fingere un minimo di interesse: CASA. #UominieDonne pic.twitter.com/Gr6F34ArmU — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) March 21, 2024

Tiziana sotto attacco a Uomini e Donne

Successivamente, poi, nella puntata di oggi di UeD, è stata la volta di Angelo e Tiziana. Anche quest’ultima è stata pesantemente bersagliata, specie da Tina Cipollari. Il cavaliere le ha fatto recapitare un regalo in studio in occasione del suo compleanno. Lei ha ringraziato, ma non è apparsa particolarmente entusiasta, sta di fatto che Tina l’ha subito punta dicendo di essere sempre triste, impassibile e priva di emozioni.