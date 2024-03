Beatrice Luzzi si è resa protagonista di uno sfogo piuttosto perentorio contro Greta Rossetti al Grande Fratello. La donna si trovava in cucina in compagnia di Rosy Chin, entrambe intente a preparare da mangiare. Ad un certo punto, l’attrice ha intavolato l’argomento Greta, ed ha detto delle cose molto pesanti sul suo conto. Beatrice, inoltre, ha preso le distanze anche da Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa è successo.

Le dure parole di Beatrice Luzzi contro Greta Rossetti al GF

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, ovviamente, non mancheranno i colpi di scena. I concorrenti saranno chiamati a fare di nuovo le votazioni e due finaliste hanno deciso di confrontarsi sulla questione. Beatrice Luzzi, infatti, ha detto a Rosy Chin di avere intenzione di nominare Greta Rossetti. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ragazza non si sarebbe comportata in maniera limpida e pulita durante tutta questa esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attrice ha accusato la ragazza di essere molto più furba di quello che, in realtà, vuole far credere.

La Rossetti non è affatto la ragazza ingenua e sprovveduta, in quanto sa benissimo dove si trova e come le conviene agire. Proprio per tale ragione, ha deciso di nominarla. Della stessa idea è stata anche la cuoca. Rosy, che sembrava aver instaurato un bel rapporto con Greta, ha ammesso che anche lei ultimamente sta iniziando a dubitare della buona fede della ragazza. A quanto pare, ci sono troppe cose che non quadrano, pertanto, forse sarebbe il caso che la giovane tirasse fuori il suo vero carattere e la personalità.

Beatrice si allontana di nuovo da Giuseppe Garibaldi

Oltre a prendere questa decisione, però, Beatrice Luzzi ne ha presa anche un’altra. La donna, infatti, ha deciso di allontanarsi da Giuseppe Garibaldi. Tra i due c’era stato un forte avvicinamento, al punto che pare si siano anche baciati. All’improvviso, però, il barman avrebbe cambiato atteggiamento nei riguardi della coinquilina, al punto da farle nascere dei sospetti. Beatrice ha detto di essere davvero stanca di questi continui cambi di comportamento di Giuseppe.

Un giorno le sta accanto e la tratta benissimo, mentre l’altro si comporta in maniera fredda e glaciale. La Luzzi non ha nessuna intenzione di rovinarsi gli ultimi giorni all’interno della casa, pertanto, ha deciso di allontanarsi, in maniera piuttosto definitiva, dal coinquilino, in modo da evitare di dare luogo a qualunque tipo di equivoco. Lui è rimasto piuttosto male, sta di fatto che ha provato a far ragionare la sua coinquilina. Beatrice, però, è stata perentoria, quindi Garibaldi non ha potuto fare altro che accettare.