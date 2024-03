Questa notte nella casa del Grande Fratello pare proprio che due concorrenti si siano lasciati andare alla passione. Le persone in questione sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due hanno avuto diversi alti e bassi durante questi lunghi mesi di permanenza all’interno della casa, ma nell’ultimo periodo c’è stato un bell’avvicinamento tra loro. Vediamo, dunque, che cosa è accaduto.

Il bacio segreto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi c’è stato un netto riavvicinamento stanotte. I due si sono rintanati nella zona piscina senza microfoni e si sono nascosti al di sotto del muretto della piscina. La regia del Grande Fratello li ha richiamarti più volte in questo periodo in quanto non indossavano correttamente i microfoni, tuttavia, a quanto pare, i richiami non sono serviti a molto.

I telespettatori più attenti del reality show hanno seguito con estrema partecipazione tutto il momento, e in tanti hanno notato che i due siano stati piuttosto intimi. Entrambi sono stati bravi ad eludere le telecamere, sta di fatto che il pubblico non ha avuto modo di vedere il bacio in maniera esplicita, tuttavia, dai suoni che sono stati prodotti da entrambi, sembra proprio che il tutto sia avvenuto.

La reazione degli utenti del web a quanto accaduto stanotte al Grande Fratello

Gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di scatenarsi con i commenti sui social su quanto accaduto. I fan dei “Beabaldi” sono stati felicissimi di assistere a questo riavvicinamento tra i due. Tuttavia, i commenti non sono stati tutti favorevoli. Alcuni utenti, infatti, hanno attaccato la coppia, accusando i protagonisti di essere davvero ridicoli. Pur di ottenere qualche clip in più, infatti, sarebbero disposti a fare qualunque cosa.

Ad ogni modo, adesso in tanti sono curiosi di sapere che cosa accadrà nella puntata del GF di giovedì prossimo. In tale occasione verrà trasmessa la semifinale, dato che il programma chiuderà i battenti lunedì 25 marzo. Domani sera, dunque, si parlerà sicuramente di quanto accaduto tra Beatrice e Giuseppe e, probabilmente verrà mostrato anche il filmato integrale di quanto accaduto tra loro stanotte.