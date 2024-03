Stamattina è scoppiata quasi una rissa al Grande Fratello. Federico Massaro e Alessio Falsone sono ai ferri corti. Già ieri sera i due ragazzi hanno discusso animatamente, ma questa mattina si è toccato l’apice. A scatenare le ire di Alessio è bastato uno spazzolino staccato dalla spina che, in men che non si dica, ha sollevato un polverone. Il tutto stava andando in onda durante la diretta quotidiana di Mediaset Extra e del sito del GF. Gli autori, però, hanno pensato bene di censurare tutto.

La lite censurata tra Federico e Alessio al GF

Alessio Falsone e Federico Massaro pare siano venuti quasi alle mani quest’oggi nella casa del GF, almeno questa è stata la percezione che hanno avuto i telespettatori della trasmissione. Durante la diretta sul canale 55 del digitale terrestre, infatti, è andato in onda uno stralcio della lite tra Alessio e Federico, prima della censura.

Poco fa, infatti, Federico è andato in bagno per lavarsi i denti, tuttavia, si è trovato dinanzi una sgradevole sorpresa. La spina del suo spazzolino elettronico era stata staccata, per l’ennesima volta, a suo dire da Federico. Proprio per tale ragione, ha sbottato contro di lui gettando per aria lo spazzolino, fino a spezzarlo in due.

Pubblico del GF sbotta a causa della censura, c’è stata la rissa?

Nel momento in cui è andata in onda questa scena, la regia del GF ha subito cambiato inquadratura. Anche sul sito, entrambe le regie hanno inquadrato un momento assolutamente inutile, ovvero, il risveglio di Rosy Chin. Successivamente, poi, le telecamere hanno ripreso Massimiliano Varrese. L’attore era sul tapis roulant quando, improvvisamente, ha notato che la regia avesse staccato la musica.

Per tale motivo, il protagonista ha chiesto che cosa fosse successo, e Greta Rossetti gli ha detto che avessero staccato tutto a causa di una discussione fortissima tra Alessio e Federico. Max ha ammesso che si aspettava che la cosa sarebbe finita in questo modo, dato che i due si stavano punzecchiando da troppo tempo. Ad ogni modo, nei minuti successivi, sono stati trasmessi alcuni sprazzi in cui Falsone continuava a sbottare contro Federico dandogli dell’irrispettoso. Gli utenti del web non hanno apprezzato la scelta del GF di censurare totalmente la lite tra i due, i quali pare stessero per arrivare alle mani prima del cambio inquadratura.

