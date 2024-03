In queste ore, nella casa del Grande Fratello c’è stato un piccolo incidente domestico. In cucina si trovavano Rosy Chin, come di consueto, e Federico Massaro. Ad un certo punto, però, il coperchio di una pentola ha preso fuoco, generando un bel po’ di sgomento. Successivamente, poi, ci sono state delle liti molto accese di cui è stato protagonista Federico. Ecco cosa è successo.

Piccolo incendio in cucina al GF: che è successo

Nella casa del GF c’è stato un piccolo incidente. Rosy Chin stava cucinando quando, d’improvviso, ha appoggiato il coperchio di una pentola sui fuochi ad induzione. Il calore, però, è riuscito a penetrare all’interno del metallo, facendo prendere fuoco il manico in plastica dell’oggetto. Rosy e Federico sono andati nel panico, ed hanno provato a spegnere la fiamma.

Massaro ha allontanato il coperchio, mentre la Chin ci ha soffiato sopra. In seguito, poi, Federico ha preso uno strofinaccio e lo ha appoggiato sul coperchio, rischiando, però, che le fiamme divampassero. La cuoca, infatti, lo ha subito fermato, ha preso il coperchio e lo ha messo sotto l’acqua corrente. Il pericolo, per fortuna, è stato scampato.

FEDERICO CERCA DI SPEGNERE IL COPERCHIO DELLA PENTOLA CHE HA PRESO FUOCO 🤣🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/MlJAjsTZkg — Cirox (@cirox97) March 20, 2024

Federico Massaro infiamma gli animi tra i coinquilini

Ad andare a fuoco successivamente, però, sono stati alcuni concorrenti. Gli autori del GF, infatti, hanno introdotto in casa alcuni gioielli destinati ai concorrenti. A quel punto, allora, Federico ha fatto letteralmente una corsa per riuscire ad accaparrarsi quante più cose possibili, adducendo come motivazione il voler portare qualcosa a sua madre. Perla Vatiero non ha affatto apprezzato il suo comportamento, anche perché non è assolutamente la prima volta che si comporta in questo modo. Spesso, infatti, capita che il giovane prenda molte più cose di quante gliene spettino, lasciando senza nulla i coinquilini.

D’accordo con Perla è stata anche Beatrice Luzzi, che ormai è una sua alleata. L’attrice ha invitato il coinquilino ad essere un po’ più rispettoso verso gli altri, anche perché sua madre non è una concorrente del GF, quindi le cose spetterebbero in primis ai concorrenti e, successivamente, se dovesse avanzare qualcosa, si può pensare di fare un pensiero ai propri cari. Federico, però, ha continuato a mostrarsi ostile e fermo sulle sue posizioni, al punto da essere accusato da Sergio D’Ottavi di essere un bambinone.

Fede in preda alla Grecite prende più roba del dovuto quando arrivano i gadget degli sponsor.

F: "Io sono onesto e lo dico".

Bea: "No Fede, non sei onesto, altrimenti ne prenderesti uno o due per tua madre, punto! Non ogni volta, tua madre non è una concorrente!"#grandefratello pic.twitter.com/VVvuaeVWwr — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 20, 2024