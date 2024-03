La puntata del 18 marzo di Uomini e Donne è cominciata con un blocco legato a Gemma Galgani. La dama sta conoscendo u nuovo cavaliere, di nome Claudio. I due sembra si stiano trovando molto bene, anche se non tutti credono a questa frequentazione. In seguito, poi, si è passati al Trono di Ida Platano, la quale è uscita in esterna con Mario Cusitore. Durante il loro confronto, poi, ci sono state delle discussioni particolarmente accese.

“Segni del destino” per Ida e Mario a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è parlato di Gemma Galgani e Claudio. Il nuovo cavaliere, venuto in questi giorni per corteggiare la dama, sembra sia molto preso da lei. Tra loro c’è stata anche un’esterna, durante la quale hanno iniziato a conoscersi e a tentare un primo approccio. Tina Cipollari, però, non sembra credere tanto all’interesse della dama per il cavaliere, sta di fatto che l’ha accusata di perdere solo tempo.

Claudio e Gemma proseguono la loro conoscenza! #UominieDonne pic.twitter.com/SNREY65GPQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 18, 2024

In seguito, poi, si è passati a Ida Platano. La donna ha portato in esterna Mario Cusitore. Dopo tante discussioni, finalmente, tra di loro c’è stato un riavvicinamento. Durante l’esterna, però, sono accadute delle cose che in molti hanno interpretato come “segni”. La tronista, infatti, ha lanciato una monetina nella Fontana di Trevi a Roma esprimendo un desiderio ma, purtroppo, il soldo non è finito nell’acqua. Secondo molti, questo è un segno per far capire a Ida di non fidarsi di Mario.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Pierpaolo asfalta Ida, e scontro diretto con Mario

In puntata, poi, Tina Cipollari ha attaccato Cusitore. L’opinionista non si fida di lui, sta di fatto che gli ha dato dell’attore. Il pubblico in studio, invece, è sembrato piuttosto propenso ad applaudire il corteggiatore. Ad un certo punto, poi, ha preso la parola Pierpaolo, il quale si è scagliato prima contro Ida, e poi contro Mario. Alla tronista ha detto di non avere molto carattere, in quanto ha subito perdonato Mario, uscendosi anche insieme, dopo che nella scorsa puntata lui l’ha mandata a quel paese dicendole parolacce. Inoltre, Ida ha anche sminuito il bacio che c’è stato tra loro. Per questo, Pierpaolo ha detto alla Platano di non avere carattere.

Queste parole, ovviamente, hanno indispettito la tronista, la quale ha provato a difendersi. Dopo, poi, Pierpaolo ha inveito anche contro Mario. Nel dettaglio, gli ha detto che adesso c’è anche lui in studio. Prima nessuno parlava quando Cusitore era al centro dello studio, mentre adesso non è così. Mario si è infastidito, sta di fatto che ha invitato il rivale a darsi una calmata, in quanto stesse esagerando. Il clima teso, poi, è stato spazzato via da una sorpresa che Mario ha fatto a Maria De Filippi, Tina Cipollari e, naturalmente, Ida Platano. La puntata è stata registrata il 7 marzo, pertanto, il giovane ha portato delle mimose alle tre donne, le quali hanno apprezzato molto.