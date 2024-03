Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone, avrebbe fatto delle confessioni piuttosto forti sul suo ex fidanzato. I rapporti tra i due non si sono chiusi esattamente nel migliore dei modi. Forse proprio questo ha spinto la giovane a rivelare dei retroscena inediti che riguardano l’attuale concorrente del Grande Fratello. Ecco che cosa è emerso.

Le accuse dell’ex di Alessio Falsone contro di lui

L’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione piuttosto pesante che riguarda Carolina Stramare, ex di Alessio Falsone. La ragazza pare abbia fatto delle rivelazioni inaspettate sul giovane che, sicuramente, stanno contribuendo a metterlo in cattiva luce. Un po’ di giorni fa, la ragazza ha rivelato che Alessio starebbe mentendo al GF. Adesso, però, ha aggiunto dei dettagli piuttosto avvincenti.

In particolare, ha detto che Alessio, prima di entrare nella casa del Grande Fratello, ha provato in tutti i modi ad entrare a far parte del mondo della televisione. Inizialmente puntava a Uomini e Donne. Successivamente, poi, è passato ai reality show, fino a quando non è riuscito a superare il provino per il Grande Fratello.

Provvedimenti per Alessio al GF? Intervengono gli autori

Stando alla segnalazione, dunque, pare proprio che l’unico obiettivo di Alessio Falsone sia sempre stato quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Questo, dunque, screditerebbe ogni suo tipo di azione all’interno della casa. La donna, inoltre, ha anche detto che, diverse volte, lui le ha chiesto di pubblicare delle foto con lui per pubblicizzarlo. Carolina ha concluso dicendo che lui sia l’opposto di quello che vuole sembrare.

Nel frattempo, è in atto un’altra polemica che riguarda Alessio. Stamattina, infatti, lui e Federico sono venuti quasi alle mani. Poco dopo, Falsone è stato chiamato in confessionale. I suoi modo non sono piaciuti a nessuno, così come le sue minacce. Proprio per tale ragione, non si esclude che nella puntata di stasera possa esserci qualche provvedimento.