Alessio Falsone sta generando molto sgomento nella casa del Grande Fratello. Da quando è entrato all’interno del reality show, infatti, il protagonista si è subito dato da fare per far parlare di sé. Inizialmente si è scagliato contro Simona Tagli. Successivamente, poi, ha puntato sulla nascita di un flirt. A tal riguardo, si è avvicinato a Greta Rossetti, poi a Perla Vatiero e, adesso, ha instaurato una “relazione” con Anita Olivieri. La sua ex fidanzata, però, ha parlato di lui, ed ha fatto una confessione davvero poco edificante.

Le parole dell’ex di Alessio Falsone sul concorrente del GF

Il rapporto che si è venuto a creare tra Alessio Falsone e Anita Olivieri è reale, oppure no? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo. Un utente del web, infatti, ha deciso di porre questo quesito all’ex fidanzata di Alessio, mediante il social Instagram. La persona in questione ha chiesto, secondo il suo punto di vista, dato che conosce bene Falsone, da chi sia più attratto il concorrente, da Perla o da Anita?

Ebbene, l’ex di Alessio ha dato una risposta davvero spiazzante, ovvero, ha detto che il protagonista non sia attratto assolutamente da nessuna delle due. Molto probabilmente la donna conosce bene i gusti del giovane e i suoi modi di fare, al punto da aver capito che, in realtà, Alessio non si starebbe comportando in maniera sincera.

Alessio smascherato, lui minaccia di uscire

Se le parole della ex di Alessio Falsone sono vere, allora vuol dire che il concorrente sta prendendo in giro tutti al GF, come hanno ipotizzato tanti telespettatori che proprio non riescono a credere allo scoppio di questa passione improvvisa tra i due ragazzi all’interno della casa. Inoltre, c’è da dire anche un’altra cosa. Ieri sera Alessio ha avuto un crollo. Il ragazzo ha percepito una certa ostilità da parte di alcuni telespettatori della trasmissione, che hanno anche messo in guardia Perla Vatiero da lui. Proprio per tale ragione, il ragazzo ha ammesso di essere stanco di non essere creduto e di esser emesso in dubbio, al punto che è arrivato addirittura a paventare la possibilità di lasciare il gioco di sua spontanea volontà. Che sia un modo per non subire l’umiliazione di essere buttato fuori dal pubblico alla prima nomination?