Questa sera, lunedì 18 marzo, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Si tratta del terzultimo appuntamento, in quanto la finale è prevista per lunedì 25 marzo. Nella messa in onda di oggi, dunque, non mancheranno i colpi di scena. I concorrenti ancora in casa sono 13, pertanto, sarà necessario dimezzarli nel giro di una settimana. Vediamo cosa succederà.

Doppia eliminazione stasera al Grande Fratello

Stando a quanto rivelato da TV Blog, pare proprio che questa sera al Grande Fratello ci saranno delle sorprese. Innanzitutto, si saprà l’esito del televoto, che attualmente vede sfidarsi Simona Tagli, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Anita Olivieri. Uno di loro sarà definitivamente eliminato dalla casa. Oltre a questo, però, anche un altro concorrente dovrà abbandonare la casa seduta stante.

Alfonso Signorini, infatti, aprirà un televoto flash, che dovrebbe essere avviato proprio dai concorrenti del GF mediante una catena di salvataggi. Si aprirà, dunque, questo televoto lampo, e un secondo concorrente andrà via. Gli inquilini hanno già intuito che questo possa verificarsi. Tra di loro, infatti, sono state fatte delle ipotesi. Paolo Masella, ad esempio, ha ipotizzato che possano finire al televoto flash sia lui sia Letizia Petris. In quel caso, è molto probabile che sia proprio uno di loro ad uscire, in quanto i loro fan dovrebbero inevitabilmente dividersi per salvare l’uno e l’altra.

Nomina del terzo finalista e che altro succederà

Ad ogni modo, questo non sarà l’unico colpo di scena che ci sarà stasera. Oltre che una seconda eliminazione a sorpresa, oggi ci sarà anche la nomina del terzo finalista di questa edizione del GF. Chi, oltre a Beatrice Luzzi e Rosy Chin, concorrerà per aggiudicarsi la vittoria finale nella puntata del 25 marzo del programma?

Ovviamente, poi, saranno affrontate le dinamiche di punta che si sono verificate in questi giorni, come la storia tra Anita e Alessio, comprese le loro prime gelosie. O, ancora, il rapporto nato tra Sergio e Greta, le dure parole della mamma della Rossetti contro la figlia. Poi, ovviamente, si concluderà come al solito con le nomination, che giovedì prossimo decreteranno nuove eliminazioni.