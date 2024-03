La scorsa settimana è stata registrata la scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Raffaella Scuotto. I due, però, almeno per il momento, sono ancora assenti dai social. Fino a che non andrà in onda la puntata in questione, infatti, i due non possono ancora mostrarsi insieme. Per contro, invece, Beatriz D’Orsi è tornata molto attiva sul suo account Instagram, dove ha dato luogo a delle mosse che stanno generando particolare sgomento.

La strana mossa social di Beatriz D’Orsi dopo la scelta a UeD

Subito dopo la scelta registrata a Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi ha iniziato a pubblicare contenuti a raffica sui suoi social. La giovane ha mostrato, per lo più, contenuti inerenti il modo in cui sta trascorrendo le sue giornate. Non mancano serate passate a vedere concerti di musica classica, oppure week-end trascorsi sulla neve in compagnia dei suoi amici.

Ad ogni modo, tra le varie mosse social a cui sta dando luogo la ragazza, una in particolare sta generando sgomento. Alcuni fan molto attenti, infatti, hanno notato che la giovane abbia iniziato a seguire Alice, una cara amica di Brando che, a inizio percorso, intervenne anche per fare delle precisazioni. Inoltre, pare anche che il segui sia reciproco. Per quale ragione, dunque, dopo la scelta, Beatriz e una cara amica di Brando hanno iniziato a seguirsi? Alcuni utenti del web stanno invitando la D’Orsi a farsene una ragione per non essere stata la scelta. Altri, invece, ritengono che sotto possa esserci dell’altro.

Brando e Raffaella sono già in crisi? Ecco che succede

Tantissime persone sono rimaste spiazzate dal fatto che Brando abbia scelto Raffaella e non Beatriz. proprio per tale motivo, in molti continuano a sperare in un possibile riavvicinamento tra i due. Alcuni hanno addirittura insinuato che Ephrikian e la Scuotto potrebbero essersi già lasciati, in quanto non vi è traccia di loro. In realtà, però, questo è giustificato dal fatto che i due sono vincolati ad un contratto con UeD, per cui non possono mostrarsi in pubblico prima della messa in onda della scelta. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha assicurato che la storia tra loro stia procedendo bene. I due stanno insieme, anche se non fisicamente, in quanto abitano in due regioni differenti. Intanto, che farà Beatriz, andrà davvero sul Trono di Uomini e Donne? Vedremo.