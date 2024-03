Nella registrazione di martedì scorso di Uomini e Donne si è verificata la scelta di Brando Ephrikian. Come tutti i fan della trasmissione sapranno, il giovane ha optato inaspettatamente per Raffaella Scuotto. In tantissimi, in realtà, si aspettavano che scegliesse Beatriz D’Orsi, pertanto, in queste ore sul web si stanno moltiplicando alcune ipotesi. Brando ha scelto per ripicca, o forse si è lasciato condizionare da Tina Cipollari? Inoltre, quante probabilità ci sono di vedere Beatriz sul trono? Cerchiamo di fare chiarezza.

La scelta di Brando a UeD è stata di testa e non di cuore? Le ipotesi dei fan di Beatriz

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto hanno lasciato Uomini e Donne insieme e sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Beatriz D’Orsi, invece, è stata messa da parte, ed è tornata a casa con un nulla di fatto. Contrariamente a quanto accade di solito al Trono Classico di UeD, questa scelta è stata assolutamente inaspettata, in quanto quasi tutti credevano che il tronista sarebbe uscito con Beatriz.

Questo, dunque, sta aprendo la pista a delle ipotesi, secondo le quali Brando potrebbe aver deciso di fare una scelta molto razionale e poco istintiva. Secondo molti, infatti, il suo cuore propendeva per Beatriz, tuttavia, considerando che con lei ha avuto troppe discussione, avrebbe deciso di farle una ripicca, optando per la napoletana. Inoltre, è anche probabile che il tronista sia stato influenzato da Tina Cipollari, che non ha mai sopportato la D’Orsi.

Beatriz D’Orsi sul Trono di Uomini e Donne? Tutto dipende da Maria

Tutte queste ipotesi si stanno facendo sempre più spazio sul web. Soprattutto al di sotto dell’ultimo post di Instagram pubblicato da Beatriz, infatti, sono tantissimi gli utenti del web che sono convinti di questo, ma non solo. Tra i vari commenti è saltata fuori anche l’ipotesi di vedere Beatriz sul Trono di UeD. Questo quesito è stato aperto anche da Lorenzo Pugnaloni, e tantissime persone sono sembrate propense a vedere la ragazza sul Trono, anche solo per vederla discutere animatamente con Tina.

Questa è una cosa che è accaduta spesso a Uomini e Donne in passato. Ultimamente, però, Maria De Filippi sta preferendo aspettare un po’ di tempo prima di porre una “non scelta” sul Trono, in quanto la persona in questione potrebbe essere ancora troppo presa dal precedente percorso. Non resta che attendere, dunque, per vedere che succederà.