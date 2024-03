Stanotte, nella casa del Grande Fratello c’è stato un diverbio tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Tra i due sembra essere scoppiato qualcosa di davvero forte nel giro di questi giorni. Il ragazzo è arrivato addirittura a dichiarare di essere disposto a lasciare il GF insieme ad Anita in caso di sua eliminazione. Ad ogni modo, come ogni coppia che si rispetti, anche tra di loro stanno iniziando a sorgere le prime incomprensioni, dovute soprattutto alla gelosia. Ecco cosa è successo.

Anita esagera con alcuni coinquilini del GF?

Ieri sera, le inquiline del Grande Fratello hanno ricevuto una sorpresa. Le protagoniste, infatti, si sono recate in suite, dove hanno conosciuto dei cubani con i quali hanno ballato e si sono divertite. Il momento è stato decisamente goliardico, e si è protratto anche in casa nelle ore successive. A quanto pare, però, il comportamento molto espansivo di Anita non è molto piaciuto ad Alessio.

Nella notte, infatti, i due sono andati a letto, ma lui è apparso piuttosto spazientito. Stando a un video appena pubblicato sul sito del GF inerente un estratto di stanotte, il ragazzo ha ammesso di aver notato alcuni comportamenti un po’ troppo eccessivi da parte di Anita. La ragazza, infatti, si sarebbe lasciata andare un po’ troppo con alcuni coinquilini, al punto da dare luogo ad equivoci.

La scenata di gelosia di Alessio Falsone

La reazione di Anita non si è fatta attendere. La ragazza ci ha subito tenuto a ribadire di essere fatta in questo modo. La Olivieri ha detto di essere sempre stata una persona estremamente socievole ed espansiva, specie con i ragazzi. Proprio per tale ragione, ritiene di non aver fatto assolutamente nulla di sbagliato.

Alessio ha detto che anche lui è molto confidenziale, tuttavia, Anita avrebbe esagerato per i suoi usti. Ad ogni modo, il ragazzo ha preferito non esasperare i toni, sta di fatto che ha informato la sua interlocutrice di non avere alcuna intenzione di litigare con lei. per questo preferiva interrompere lì la discussione. Insomma, l’amore non è bello se non è litigarello.