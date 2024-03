Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 16 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 16 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, saluti calorosi a te. L’influenza lunare di oggi potrebbe avere un impatto positivo, e potrebbe anche riaccendere la fiamma dell’amore. Durante il fine settimana, in genere abbiamo più spazio per concentrarci sugli altri, spero sinceramente che tu possa farlo anche se sei impegnato con il lavoro. Comunque vada, non rimarrai deluso dai risultati. Inoltre, con Mercurio nel tuo segno, si prospettano idee brillanti, dandoti l’occasione di migliorare le tue relazioni e i tuoi contatti. Forse proprio in queste ore potrebbe verificarsi qualcosa di davvero piacevole.

Oroscopo del Toro

Toro, le difficoltà recenti che stai sperimentando sono legate ad un Marte che non è armonioso con il tuo segno, creando prevalentemente nervosismo. Non prenderla sul personale con questo presente anno se qualcosa non gira come dovrebbe – sono gli errori passati che giocano un ruolo importante qui. Dal 22, Marte sarà di nuovo favorevole per te, promettendo quindi un rinvigorimento verso la fine di marzo. Si sa che il Toro spesso esercita un controllo autoritario in materia d’amore, desiderando che gli altri seguano precisamente le sue direttive. Se qualcuno ha opposto resistenza, avresti dovuto aspettartelo. Tuttavia, è importante prendere in considerazione la potente presenza di Venere. Alcuni tra te riconoscono di aver fatto degli errori. Sappiamo che l’inizio di questo mese è stato agitato con Venere in sfavore, ma si può sempre trovare una soluzione. Domani si presenta come un giorno utile anche per riflessioni sentimentalI.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è opportuno che evitiate ogni forma di polemica in questo periodo: sembrerebbe che finalmente si stiano risolvendo le questioni in sospeso. Questo weekend può rivelarsi l’occasione ideale per chiarire eventuali dubbi d’amore. Tuttavia, è fondamentale avere ben chiaro il tipo di persona con cui si tratta, soprattutto se questa tende a non essere del tutto sincera o ha evitato di affrontare certe problematiche per timore di litigare, causando così dei disequilibri. Per coloro che gestiscono un’attività in famiglia o una società, sarà necessario prendere decisioni significative entro il mese di luglio.

Oroscopo del Cancro

E’ un messaggio per i cari amici nati sotto il segno del Cancro. Le stelle suggeriscono temi di amore, di sensazioni profonde e persino di vivere nuove emozioni. E’ il momento in cui il desiderio di nuove relazioni risveglia. Chi si trova in una relazione che non sta funzionando, avrà l’opportunità di esprimersi con chiarezza e decidere: o si apportano cambiamenti oppure si prende la decisione di seguire percorsi separati. Ma non dimenticate di guardare il lato luminoso. Fate tesoro del fatto che domenica sera vedrete almeno una soluzione alla portata e anelate alle dimostrazioni affettive di coloro che vi circondano.

Oroscopo del Leone

Leone, questo è un momento cruciale, specialmente per quanto riguarda il lavoro – posso dire che è anche molto favorevole per l’amore. Devo confessare che l’inizio di Marzo non mi entusiasmava affatto, tuttavia, attualmente, la creatività e le emozioni possono essere, per così dire, meglio gestite. In qualche modo, ci potrebbe essere un segnale da una persona che contraccambia il tuo affetto e sarà emesso presto, forse entro domani. È il momento di ristabilire l’armonia in amore.

Oroscopo della Vergine

Cari amici della Vergine, questo periodo potrebbe sembrare un po’ complicato, specialmente questa settimana che non sembra voler concedervi tregua. Perché? Ci sono molti pensieri che ti turbano la mente, alcuni anche positivi. Prendi ad esempio la scelta tra due ambigue proposte lavorative – sai che qualunque via sceglierai, sarà un’opportunità interessante. Tuttavia, l’angoscia della decisione ti assale.Nel campo affettivo, incontrerai sicuramente piccoli ostacoli, divergenze di vedute che sembrano insormontabili. Ricorda che, a meno che non tu non stia già trascinando problemi pregressi, queste differenze sono spesso superabili con un po’ di dialogo e comprensione. Fai attenzione alle nuove amicizie che potrebbero nascere in questi giorni – vale la pena di verificarne l’autenticità. Alcune porte si stanno chiudendo nella tua vita, ma allo stesso tempo altre stanno aprendosi.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è il momento di un intervallo contemplativo per l’amore. Come ho evidenziato in precedenza, la tua riservatezza di febbraio si è trasformata in espressione; hai esposto i tuoi pensieri, lasciando stupefatti coloro che ti percepivano come un costante zerbino. È importante non confondere la tua cortesia e nobiltà del cuore con una mancanza di assertività. Sarebbe deplorevole affrontare la vita senza emozioni, e fortunatamente, questo fine settimana offre un’occasione favorevole. Mi incuriosisce anche l’odierna giornata. C’è una luna promettente per nuovi incontri.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello Scorpione, oggi lo stato di benessere è un obiettivo da perseguire, tuttavia, a partire dal 22, Marte interverrà per risolvere numerosi contrasti. Attualmente si vive una situazione diametralmente opposta. Lo Scorpione possiede una notevole dose di gelosia, per cui è consigliabile fare molta attenzione a possibili comportamenti possessivi esacerbati. Giove dissonante, d’altronde, suggerisce l’esistenza di questioni relative alla sfera familiare e domestica, che richiedono una certa cedevolezza per poter essere gestite in maniera efficiente. Un consiglio importante è quello di praticare la moderazione per evitare picchi di aggressività verbale.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittario, gli astri promettono un qualche scossone emotivo in questa giornata. Non posso però assicurarvi che tutto procederà su binari lisci e senza ostacoli, date le contrarietà della Luna. Coloro tra voi che seguono routine stancanti o si trovano costantemente in compagnia delle stesse persone potrebbero sentirsi annoiati. Lo stesso vale per chi sta affrontando delle sfide di ordine fisico e deve quindi trovare la forza di risollevarsi. In fondo, quando gli obiettivi sembrano più ardui, può nascere un desiderio più grande di libertà, giusto? Dunque, in questo fine settimana, non sorprendiamoci se molti Sagittario sceglieranno di godersi un po’ di solitudine o cercheranno la compagnia di persone indipendenti e libere.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti sei sempre caratterizzato per la tua ferma convinzione che sia preferibile vivere in solitudine piuttosto che in cattiva compagnia. Ma ricorda di non chiudere totalmente le porte alle opportunità che la vita ti offre, siano esse d’amore o d’amicizia. La saggezza sta nel valutare attentamente chi ti circonda. Oggi, fai bene a prenderti del tempo prima di condividere i tuoi pensieri e sentimenti con gli altri. Approfitta di oggi per rilassarti e rigenerarti per affrontare la domenica che, specialmente nella serata, sarà contrassegnata da una luna dissonante. Quindi, se hai delle questioni da discutere, sia che riguardino l’amore, il lavoro o i soldi, cerca di farlo entro le prossime 36 ore.

Oroscopo dell’Acquario

Amati Acquari, la luna sarà con noi nel fine settimana, mentre Venere sta tessendo la sua intricata trama. Grazie alla presenza di Marte nel vostro segno, la vitalità non vi mancherà. Se vi sentite oppressi dalla monotonia quotidiana, siete forse vittime della noia. Bisogna ricordare che Sagittario, Acquario e Gemelli sono segni dello zodiaco che detestano la ripetitività e anelano a cambiamenti costanti. Quindi, miei cari amici dell’Acquario, se avete a che fare con questi segni, Sagittario e Gemelli, cercate di infondere un po’ di divertimento nella vostra vita. Riguardo a Leone, Scorpione e Toro, invece, sarebbe consigliabile cercare di superare quei piccoli ostacoli che si frappongono lungo il vostro percorso. Per i cuori solitari poi, è tempo di lasciar andare le inibizioni e di aprirsi all’amore.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, alcune delle vostre relazioni affettive sembrano non essere al livello che meritano e potrebbero andare sotto revisione. Ora, il motivo di tutto ciò è Venere, un pianeta in attivo nel vostro segno. Agisce come una luce brillante che getta una luce su gli aspetti oscuri di una relazione. Allo stesso tempo, l’influenza dei pianeti nel vostro segno vi assiste ma può anche svelare certe incoerenze celate. Marte entrerà nel vostro segno il 22 e per il termine del mese si presenterà una decisione importante riguardo il vostro percorso lavorativo. Per la giornata di oggi, vorrei raccomandare un po’ di cura per voi stessi, visto che l’energia è un po’ bassa. Non preoccupatevi, da domani le cose prenderanno una piega positiva.

